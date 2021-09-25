34-летнего Дмитрия Васильева задержали в Варшаве еще в августе, но польская газета Wyborcza узнала об этом только сейчас.





Слухи о задержании Васильева ходили среди бывших клиентов биржи Wex с конца августа. Близкий знакомый Васильева подтвердил Би-би-си, что он действительно под арестом в Варшаве.





Задержание состоялось в аэропорту Варшавы 11 августа, после чего он был арестован судом на 40 суток. У Польши к нему претензий нет: по линии Интерпола его уже несколько лет разыскивает Казахстан.





Сейчас польская прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции Васильeва в Казахстан, сообщает Wyborcza со ссылкой на свои источники.





Кто такой Дмитрий Васильев

Васильев — уроженец Беларуси. После протестов 2020-го переключился на ситуацию в родной стране и даже завел свой ютуб-канал «Криптополитика», где освещал события в Беларуси. Правда, канал не вышел в топ: 360 подписчиков и пять видео, самое популярное из которых собрало 4300 просмотров.





В 2010-е Васильев увлекся криптовалютами, обслуживал крупных клиентов из Китая, которые торговали на крупнейшей русскоязычной криптобирже BTC-e.





Летом 2017 года BTC-e закрылась — после ареста в Греции одного из предполагаемых администраторов биржи Александра Винника. Осенью того же года она перезапустилась под новым именем Wex, а Васильев стал ее директором.





Он же был единственным собственником официального юрлица биржи — компании из Сингапура.





По состо� �ию на конец 2017 года Wex замыкала второй десяток крупнейших криптобирж мира, суточный оборот торгов составлял 80 млн долларов, писал РБК.





В конце 2018 года Васильев продал сингапурское юрлицо семье бывшего киевского предпринимателя Дмитрия Хавченко, который воевал на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов под позывным «Морячок».





Би-би-си писала, что реальным собственником Wex при Васильеве мог быть житель Новосибирска Алексей Билюченко — партнер арестованного в Греции Винника по BTC-e. А за «Морячком» мог стоять российский предприниматель Константин Малофеев.





Сам Малофеев всегда отрицал, что имел какое-либо отношение к Wex.





После Wex Васильев пытался развивать собственные криптопроекты, в последнее время жил в Петербурге.





В чем обвиняют Васильева

Биржа Wex перестала работать летом 2017 года — еще до покупки «Морячком». На момент краха на ней хранилось криптовалют на несколько сотен миллионов долларов.





Среди клиентов биржи нет однозначной позиции, кто может быть виноват в развале биржи. Один из бывших вкладчиков Wex с конца 2019 года, в течение нескольких месяцев, последовательно сообщал о минировании судов, школ и детских садов в России, требуя, чтобы Константин Малофеев вернул ему 120 биткоинов, которые у него застряли на Wex.





Во всех случаях информация о минировании не подтвердилась. На конец января 2020 году общее число эвакуированных на время проверок граждан составило 1,6 млн человек, писал Интерфакс. И это только в Москве.





Еще один клиент биржи из Алматы написал заявление в правоохранительные органы Казахстана, обвинив уже Васильева в том, что он с помощью биржи Wex похитил у него 20 тысяч долларов. Было возбуждено уголовное дело, Васильева объявили в международный розыск.





Первый раз по запросу Казахстана он был арестован в Италии летом 2019 года, но через несколько недель его отпустили: сам Васильев говорил Би-би-си, что в его деле итальянцы обнаружили некие ошибки. Российский адвокат, знакомый с этим делом, говорил, что ошибки были в запросе на экстрадицию.





Теперь казахские власти попробуют экстрадировать Васильева снова. В МВД Казахстана не ответили на вопрос Би-би-си на момент публикации.





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