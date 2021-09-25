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Биткоин и Ethereum припали после полного запрета на транзакции с криптой в Китае

Центробанк Китая ужесточил свою позицию по биткоину — заявил, что все криптовалютные транзакции в стране отныне считаются незаконными.


В опубликованном по этому поводу заявлении финрегулятор пояснил, что мера направлена на снижение финансовых рисков, а также призвана усилить национальную безопасность и социальную стабильность. Цифровые валюты отреагировали падением.

Как пояснил финрегулятор, криптовалюты выпускаются «неденежными властями», используют технологии шифрования, существуют лишь в цифровой форме и не должны распространяться и использоваться на рынке в качестве валюты.

В заявлении также говорится, что зарубежные биржи незаконно предоставляют услуги для жителей Китая в сети. Китай запретил биржам криптовалюты работать в пределах своих границ несколько лет назад, но люди в стране продолжали искать способы торговать биткоинами и другими цифровыми валютами через внебиржевые и одноранговые транзакции.

В мае этого года в Китае пообещали положить конец торговле биткоинами и их энергоёмкой добыче, что привело к падению цены на монету. Финрегулятор также занял более жёсткую позицию в отношении банков и платёжных компаний и в июне обязал их запретить любые криптовалютные транзакции.

Центробанк призвал к создать масштабную систему мониторинга, которая даст местным властям «полную свободу действий» для контроля за подобными незаконными операциями в своих регионах. 


На заявление криптовалюты отреагировали падением. Цена биткоина одномоментно упала более чем на 6% — до $42 125, у Ethereum она опустилась более чем на 8%, до $2 894.

Китайские власти обеспокоены тем, что децентрализованные анонимные операции с криптовалютами способствуют отмыванию денег и незаконному оттоку капитала из страны. 

При этом, как подчёркивают эксперты, запрет на транзакции с цифровыми монетами совпал со стремлением Пекина разработать поддерживаемую государством цифровую валюту, которая предоставит правительству новые инструменты для мониторинга как своей экономики, так и населения.
DEV.by
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