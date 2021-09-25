



Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о заявленных максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром с 1 октября 2021 года.





Гродненская табачная фабрика «Неман» повысит стоимость некоторых сигарет сразу на 15 копеек. На столько подорожает продукция из линейки Rothmans Click, Rothmans Demi. На 10 копеек увеличивается стоимость Pall Mall, некоторых сигарет марки Kent, Vogue.





«Табак-инвест» поднимет цены на Camel Compact и Winston.





«Беларусьторг» планирует повысить цены на 15 копеек на Rothmans Mix 3 in 1, на 10 – на Pall Mall Nano Blue, Dunhill Fine Cut Blue, Dunhill Fine Cut Gold, Vogue La Cigarette Lilas, Vogue La Cigarette Lilas Menthe.