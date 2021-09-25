Мировые цены на нефть растут (марка Brent приближается к $80 за баррель), а российские поставки нефти на белорусские НПЗ уменьшаются, зато геологи будут активнее разведывать новые собственные месторождения.

– Рост цен на нефть – что это означает для Беларуси, помимо уже привычного, хоть и постепенного, увеличения цены автомобильного топлива?

– Цены на автомобильное топливо растут достаточно щадяще, учитывая то, каким образом растет цена на нефть на мировых рынках, – отмечает эксперт. – В целом, если сравнивать с тенденциями прошлого года и предыдущих, они выросли очень существенно. Такие цифры не учитывались в проекте белорусского бюджета – среднегодовая цена на нефть прогнозировалась в районе $40 за баррель.





Такие цифры не учитывались оекте белорусского бюджета – среднегодовая цена на нефть прогнозировалась в районе $40 за баррель, а по факту она будет явно выше. Это хорошо для экспорта белорусских нефтепродуктов – у Мозырского НПЗ, который находится не под санкциями, есть ключевые контракты с компаниями Украины (это премиальный рынок для мозырского предприятия, впрочем, туда же оба завода поставляют битум, и доля этих поставок превышает 50%).





В отсутствие официальной статистики, отмечает Татьяна Маненок, очень сложно говорить об объемах переработки нефти. Можно лишь предположить: невзирая на отсутствие контрактов с крупнейшими российскими поставщиками нефти, пока продолжает работу и «Нафтан».





– Вероятно, нашлись какие-то иные схемы поставок российской нефти. И пусть это даже не традиционные объемы, «Нафтан» продолжает перерабатывать нефть – и зарабатывать на экспорте нефтепродуктов. По крайней мере, по данным, которые публикует Белорусская нефтяная компания, я вижу, что есть поставки в Украину базовых масел и некоторых других видов нефтепродуктов.





Поэтому ситуация с ростом цен поможет белорусским предприятиям выстоять в этот непростой период. Плюс, скорее всего, будут искать пути обхода санкций, хотя и маржа будет меньшей, чем при отсутствии санкций, и объемы переработки, видимо, будут снижены.





Некоторые российские эксперты, чьи комментарии я видела, предполагают, что в связи с санкциями белорусские заводы повернут экспорт нефтепродуктов в РФ. Но мне кажется, сделать это будет не так просто, учитывая, что российский рынок – профицитный, там достаточно большие объемы и дизтоплива, и бензина, и в прошлом году даже действовал запрет на импорт топлива, чтобы поддержать отечественных производителей. Скорее всего, эту среду попытаются выровнять в рамках «союзной программы» по нефти и нефтепродуктам, но эта работа еще впереди.





– С санкциями или без них, а поставки российской нефти на белорусские НПЗ уменьшаются. Например, график поставок на IV квартал не предусматривает поставок в Новополоцк, а Мозырский НПЗ получит почти на 400 тонн нефти меньше…





– Откровенно говоря, не знаю, с чем это связано, потому что Мозырский завод не под санкциями, и он провел капитальный ремонт своих мощностей.





Речь идет о «трубных» поставках нефти, но раньше при необходимости привлекались и железнодорожные, хотя это несколько дороже. В общем, поскольку официального запрета поставок на Мозырский НПЗ нет, можно лишь гадать о причинах.





Указ Лукашенко о строительстве новых нефтяных и газовых скважин, опубликованный недавно, как считает эксперт, не связан напрямую с санкциями.





– «Белоруснефть», которая вышла в этом году из подчинения концерну «Белнефтехим», в принципе достаточно ответственно и системно занималась поиском новых запасов нефти, активно инвестировала в технологии добычи трудноизвлекаемой нефти. Это задача стратегическая, поставленная не сегодня и даже не позавчера, а еще раньше – не снизить объем добычи собственной нефти на территории Беларуси. И он действительно увеличивается, примерно по 20 тысяч тонн ежегодно.





Помимо указаний правительства, это важно и для самой компании. Российская «Дочка» «Белоруснефти», компания «Янгпур», заявила о том, что создает на территории РФ разведочный кластер и ставит цель через 4-5 лет увеличить уровень добычи нефти до объема добычи в Беларуси – 1,7 млн тонн.









А принятый указ несколько облегчает непростую процедуру строительства, чтобы ускорить разработку новых скважин в Беларуси. Нарастить добычу до 3,5 млн тонн через несколько лет, с учетом сибирского актива, – задача достаточно амбициозная. Это не происходит по мановению волшебной палочки, ведь запасы истощились и нужно постепенно создавать резерв нефти. Но к этому в Беларуси стремились всегда, и это нормальное желание.









Что это означает для Беларуси? Прежде всего, валютная выручка компании «Белоруснефть», которая экспортирует около 1,7 млн тонн нефти в Германию, значительно увеличится. А если вспомнить, что прошлый год был для компании очень сложным – по-моему, только с апреля возобновился экспорт нефти – в этом году, благодаря конъюнктуре, «Белоруснефть», а следовательно, и белорусский бюджет, который зарабатывает на экспортных пошлинах, неплохо заработают.