







По оценке актера, для него проект привлекателен тем, что производство мяса из клеток — очень экологичный проект: в сравнении с традиционным производством говядины возможно снизить выбросы углерода, сократить использование земли на 90%, а потребления воды — на 50%.





Израильская компания Aleph Farms прославилась тем, что в 2019 году вырастила искусственное мясо в космосе, первой напечатала стейк на 3D-принтере. Ее завод по производству искусственного мяса может быть достроен до конца текущего года. А первая продукция будет выведена на рынок уже в 2022 году. Ожидается, что ей заинтересуются предприятия канала HoReCa.





Нидерландская Mosa Meat в 2013 году предложила первый в мире бургер из искусственной говядины. Проект стоил $330 тыс., тогда его поддержал российский инвестор Сергей Брин.