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Мингорисполком продал принадлежащие городу акции ОАО «Минскпромстрой»

Открытый аукцион по продаже принадлежащих Минску акций ОАО «Минскпромстрой» состоялся 22 сентября в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе Мингорисполкома.


МингорисполкомНа продажу были выставлены 536 акций (0,03 % уставного фонда предприятия) ОАО «Минскпромстрой». Их начальная стоимость составила 2 5031,2 рубля.

В результате торгов акции были проданы единственному участнику аукциона. Доход бюджета составил более 26 тыс. рублей.
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