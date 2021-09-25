Шведская компания Volvo сменила логотип

Компания не анонсировала изменений. Бренд просто обновил изображения своих профилей в социальных сетях.





Новый логотип Volvo имеет минималистичный вид, в его дизайне использован принцип "меньше – значит больше", отметило издание.





Все элементы логотипа были затемнены, а все линии стали тоньше. Стрелка находится на том же месте, что и раньше, но образовала зазор вдоль основного кольца логотипа. Синяя полоса в центре значка была удалена.





Volvo не делала официальных заявлений, поэтому Top Gear отмечает, что нет уверенности, будет ли это изменение логотипа постоянным.





Изменение логотипа будет постепенным, рассказал изданию Drive представитель Volvo Australia.





"[На этой неделе] мы начинаем с развертывания обновленного фирменного стиля на нашем основном сайте, в социальных сетях и в новом мобильном приложении Volvo Cars. Обновленный логотип будет постепенно внедряться в других регионах, а первая машина с ним будет запущена в 2023 году. Со временем старый логотип будет снят с производства", – сказал собеседник.





Какая модель авто шведского производителя дебютирует с новым логотипом, не называется. Эк перты ожидают, что обновленный символ появится на автомобиле нового поколения.



