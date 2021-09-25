Нефть вернулась на трехлетний максимум
Биржевые котировки на сорт Brent превысили $78. Последний раз нефть столько стоила в октябре 2018 года.
Отраслевые аналитики объясняют рост нефтяных цен нестабильностью добычи в Мексиканском заливе и падением запасов в хранилищах США до трехлетнего минимума.
Несмотря на это, аналитики банка ВТБ предсказывают снижение цен на нефть к концу 2021 года. По их мнению, наращивание добычи участниками сделки ОПЕК+ обернется тем, что в начале 2022 года предложение нефти перевесит спрос.
08:27 25/09/2021
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