



«А не то, что оттуда некий там «ЭПАМ» и прочая, мерзавец, Добкин или Дробкин, как его там фамилия, это уже установлено. Он деньги сюда перечислял на протестные акции, а там связан со спецслужбами. Деньги дали, перечислил, а они тут делили. Это ненормально», — сказал Лукашенко.









В ответ Добкин заявил, что его компания не собирается уходить из Беларуси.





IT-предприниматель Виктор Прокопеня (№7 в рейтинге) в августе прошлого года написал в соцсетях:





«Я не могу смотреть на происходящее без боли. Я против насилия. Каждый акт насилия порождает новое зло… Только диалог».









Тогда же появилась информация, что криптобиржа Виктора Прокопени currency.com переведёт 100 тысяч долларов на реабилитацию людей, пострадавших во время разгона уличных митингов.





«Глядя на все ужасы, которые произошли с людьми за последние дни, мы не можем до конца осознать весь этот кошмар. Мы понимаем, что здоровье и психика множество людей сломаны на долгое время, если не навсегда. Главное, что мы можем сейчас сделать — это проявить солидарность, оказать материальную поддержку», — написал Прокопеня.





Правда, с тех пор Прокопеня взял политическую паузу.





Владельцы компании по разработке мобильных игр Easybrain Ltd Петр Скоромный и Матвей Тимошенко (№ 14 и 15 в рейтинге) также подписали открытое письмо с призывом остановить насилие.





В начале 2021 года они стали участниками самой крупной сделки в истории белорусской IT-отрасли: компанию с офисом на Кипре продали шведам за 640 млн долларов. Белорусы остались акционерами.





Не дали сомневаться в своей лояльности режиму: 6 бизнесменов









Такие бизнесмены как Алексей Олексин (№2 в рейтинге) и Николай Воробей (№5) продолжили после президентских выборов работать в тесной связке с руководством Беларуси. Слов осуждения насилия и призывов к законности с их стороны не прозвучало.





Вместе с тем предприниматели и их компании попали под жесткие европейские санкции.





В результате Олексин вышел из совладельцев некоторых попавших под ограничения бизнесов, а Воробей не смог заключить выгодную сделку в Украине.





Промолчали и владельцы «Евроторга» Владимир Василько (№8 в рейтинге) и Сергей Литвин (№9), а также владельцы «Табак-Инвеста» Павел Топузидис (№12 в рейтинге) и Виктор Петрович (№13).





Заявили о нейтралитете: 2 бизнесмена





Основатель «Санта Импэкс» Александр Мошенский (№ 6) сумел не попасть под европейские санкции, отмежевавшись от действий режима.





«Может, мы расстреливали демонстрантов? Может, мы — «кошельки», — в терминологии авторов? Я не думаю», — рассказал Мошенский об усилиях по невключению в черные списки.









Фамилия владельца «А-100» Александра Центера (№10) даже появилась в первоначальном списке Координационного совета, однако в компании быстро опровергли информацию.





В сентябре бизнесмен заявил:





«Нас призывали к участию в разных общественных организациях. Хочу сказать, мы делаем свое дело, оставаясь вне политики. Вне Координационных Советов, партий и прочего. Прошу тех, от кого зависит безопасность Беларуси и благополучие народа найти законный выход из сложившейся непростой ситуации. Прошу граждан оставаться мирными, не поддаваться на провокации, заботиться о собственной безопасности и безопасности близких».









При этом известно, что дети Центера являются сторонниками национальной бело-красно-белой символики, а до вмешательства силовиков ею была заполнена построенная компанией «Новая Боровая».





О политической позиции российских бизнесменов, работающих в Беларуси, Александра Луценко (№4) и Василия Сметанина (№11) неизвестно.

В августе текущего года Александра Лукашенко обвинил Добкина в финансиров нии протестов и связях со спецслужбами /div>