+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белорусским рабочим обещают до конца года поднять зарплаты

Не намного.

Министр промышленности Петр Пархомчик пообещал белорусам, работающим в промышленности, небольшое повышение заработной платы. Сейчас средняя зарплата в Минпромторге составляет от 1350 до 1400 рублей. К концу года он будет варьироваться от 1400 до 1450 рублей, то есть немного вырастет.

Как сказал министр после доклада президенту, для сотрудников важными факторами являются не только заработная плата и своевременность ее выплаты. Работающим в отрасли предоставляется значительный социальный пакет. Предприятия помогают своим работникам строить квартиры, предоставляют путевки на оздоровление. В соцпакете затрагиваются даже вопросы, связанные с образованием.

Сейчас власти делают все возможное, чтобы предприятия справились с давлением санкций, сообщает БЕЛТА.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]