Министр промышленности Петр Пархомчик пообещал белорусам, работающим в промышленности, небольшое повышение заработной платы. Сейчас средняя зарплата в Минпромторге составляет от 1350 до 1400 рублей. К концу года он будет варьироваться от 1400 до 1450 рублей, то есть немного вырастет.





Как сказал министр после доклада президенту, для сотрудников важными факторами являются не только заработная плата и своевременность ее выплаты. Работающим в отрасли предоставляется значительный социальный пакет. Предприятия помогают своим работникам строить квартиры, предоставляют путевки на оздоровление. В соцпакете затрагиваются даже вопросы, связанные с образованием.



