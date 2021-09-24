МАЗ планирует выпуск под своим брендом среднетоннажников Shacman. Вот таких
Знакомьтесь: среднетоннажный грузовой автомобиль МАЗ-365120. Новый продукт в линейке Минского автозавода, новый класс грузоподъемности – его полная масса 7500 кг.
Состоявшаяся 24 сентября презентация "новой разработки" Минского автозавода фактически свелась к показу перелицованного (наспех) китайского среднетоннажника Shacman Delong K3000, пишет ABW.by. Подано все было, правда, изящно: дескать, это совместный продукт Минского автозавода и корпорации Weichai. Заявлено, что МАЗ будет выпускать такие машины под собственным брендом.
20:53 24/09/2021
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