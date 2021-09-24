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В Брестской области продают аэродром. Не навсегда

Он находится недалеко от города Ганцевичи.

 Как сообщается на сайте БУТБ стартовая цена объекта составляет 14 150 белорусских рублей, желающие стать участниками аукциона должны внести задаток в размере 2 800 рублей. Аэродром 1980 года постройки, его общая площадь более 11 тыс. кв. м.

По информации ведомства, покупатель получит аэродром в аренду на 30 лет. Однако использовать объекты по его прямому назначению не получится. На площади 1,3 гектара, которые расположены на мелиорируемых полях, ничего нельзя строить.

Однако можно будет разместить объекты сельхозпроизводства, промышленного производства, общепита или торговли.

Аукцион состоится 22 октября, начальная цена лота 14 150,19 рублей.
Blizko.by
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