В последнее время цены на многие социально значимые товары повышались в Беларуси не один раз: в июне подорожали хлеб и детское питание, в июле – вся "молочка", в начале сентября – мясо и мясопродукты.





Последнее подорожание стало, пожалуй, самым заметным: люди шокированы ценами на отечественную курицу и продукты из нее, которые уже вплотную приблизились к стоимости свинины.





В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли аномальный рост цен связывают с ростом затрат на сырье и материальные ресурсы. И замечают: если обостряется риск дефицита товаров, производители, импортеры и торговля могут увеличивать стоимость.





Sputnik обошел некоторые минские гипермаркеты и сравнил средние цены на самые нужные продукты в начале года и сейчас. А также узнал, действительно ли наблюдается дефицит куриного мяса в магазинах.





Цены выросли на 2 рубля





По данным статистики из открытых источников, цены на многие товары в магазинах действительно изменились. Почти все продукты из традиционной корзины с покупками подорожали, однако есть незначительные исключения.





Например, за последние 8 месяцев подешевели: мука (килограмм стоил 1,32 рубля – сейчас 1,26), пачка риса (2,77 – 2,67), вареная колбаса (7,80 – 7,64), творог (7,38 – 7,32), сыр твердый и полутвердый (17,13 – 15,55), сахар (1,72 – 1,70) и некоторые другие продукты из списка "социально важных". iv>



Значительно подорожали сметана (5,96 – 6,35 рубля), рыба (5,63 – 6,08) и мясо: килограмм курицы подорожал на 61 копейку (4,50 – 5,11), свинины – на 81 копейку (10,07 – 10,88), а говядины – почти на 2 рубля (17,17 – 19,07).





Несильно подорожали крупы – манная (1,66 – 1,74) и гречневая (3,47 – 3,55), хлеб и изделия из него (2,85 – 3,07), макароны (1,97 – 2,16), молоко (1,57 – 1,65), кефир (1,51 – 1,59).





Существенно подорожала курица в разделанном виде. Например, килограмм крыльев сейчас стоит около 5,5 рубля, а в начале года цена на этот продукт была в районе 3,9 – 4,4 рубля. Кило голени – уже больше 6 рублей, а в некоторых местах и около 7, хотя полгода назад было 5,5 рубля.





Килограмм куриных бедер сейчас – 6,5 рубля, грудка – 7,5, но больше всего в цене выросло филе, которое перевалило за 10. Еще большее негодование и недоумение вызывает у покупателей цена на куриный и свиной фарш. В одном из столичных гиперов разница цен между ними составляет всего 30 копеек.





Цены на свинину в разрубе в одном из минских магазинов такие: кило лопатки и окорока (тазобедренная часть) – 10 рублей, шеи – 15, корейки – 13. Похожая ситуация во всех столичных гипермаркетах. Тем временем, на Комаровском рынке все еще можно найти мясо по старым ценам: лопатка и таз – 7,8 рубля, шея – 13, корейка – 12.





Прилавки пустуют?





Как рассказывают покупатели, проблемы с курицей в магазинах начались около месяца назад. Бывает такое, что на прилавках не найти "разделку" – есть грудка и окорочок, но нет бедер или крыльев. Зато полно филе, которое за последние 8 месяцев выросло в цене с 8 до 10 рублей.





"Такое ощущение, что мясо дорожает не по дням, а по часам. И покупателям нарочно подкидывают самое дорогое. Недавно зашла в магазин за крыльями и не нашла. В ближайших двух других их тоже не оказалось", – поясняет покупательница.





Дефицит курицы ощутили на себе уже многие магазины. Вот что Sputnik сказали в клиентском отделе одной из популярных торговых сетей Беларуси.





"По данной группе товара могу сказать, что есть некоторые проблемы с поставщиками. Заявки предоставляются в полном объеме, но они (поставщики) не в полной мере отгружают товар. По этой причине есть некоторые затруднения с курицей. Также это связано со спросом и площадью магазина. Однако мы всегда готовы предоставить этот продукт на прилавок", – рассказывает представительница ретейлера.





Поднявшиеся цены на курицу она комментирует так: "Поставщики устанавливают отпускные цены, а когда продукция поступает на полку магазина, она тоже вырастает".





Проблемы с поставками

Сотрудник одной из птицефабрик, работающий на выращивании цыплят, говорит, что отгрузка в магазины не ведется уже несколько недель, а на предприятии инкубация не запускалась давно.





"Объемы производства у нас в последнее время упали. В данный момент кур нет совсем. Всех перебили, и птичники сейчас пустые. Остались лишь несушки. Инкубация не работает, цыплят не выращивают", – говорит он.





По словам работника фабрики, несколько месяцев назад курица отгружалась в Россию, в последнее время на экспорт идет только яйцо и продукты из него.





До конца этого года МАРТ будет регулировать цены на социально значимые товары. В список вошли 30 позиций. Среди них:

свежемороженая рыба (карповые, тресковые, сельдевые, скумбриевые, аргентиновые)

рыбные консервы (за исключением икры)

мясо (говядина, свинина, курица)

вареные колбасы

молочные продукты (молоко, кефир, сметана, творог)

сыр твердый сычужный

масло растительное (подсолнечное, рапсовое)

масло сливочное

яйцо куриное

хлеб ржаной и ржано-пшеничный

батон

макароны

хлопья овсяные

рис, крупа манная, крупа пшенная

картофель, свекла, морковь, капуста, лук, огурцы, помидоры

яблоки

детское питание

рыба свежая (карповые)

мясные субпродукты (кроме продуктов из птицы)

консервы мясные (тушеная свинина и говядина)

колбаса полукопченая и варено-копченая

маргарин

крупа перловая

свежий чеснок

свежий перец сладкий

соль

чай черный байховый весовой

кофе растворимый

крупа гречневая

сахар белый кристаллический





МАРТ поясняет: в случае обострения риска дефицита товаров производители, импортеры и торговля разово могут повышать цены на товары из списка, например, на курицу, гречку или сахара. Постановление министерства, которое вводилось как временная мера, будет действовать до конца 2021 года.





Ситуацию с ценами на курицу МАРТ пока не пояснил.