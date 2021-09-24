Кирилл Волошин, венчурный инвестор, соучредитель tut.by, член Angels Band:

Это, безусловно, знаковое событие, хотя и не влияющее напрямую на ИТ-индустрию страны. Тем более после закрытия офиса компании в Беларуси. С другой стороны, единороги очень редкие «животные» в Европе и даже в мире (их не наберётся и 1 000). Поэтому хочется верить, что такие новости способны приободрить и замотивировать беларуских предпринимателей и стартаперов запускать новые проекты или поддерживать старые несмотря ни на что.





В этом смысле нет большой разницы, в этом году произошло событие или в прошлом. Но с уверенностью можно сказать, что имиджевый и «инвестиционный» ущерб, нанесенный одним лишь только уголовным делом против PandaDoc, теперь приобретает бОльшие масштабы.





Валерий Остринский, венчурный инвестор, председатель правления Angels Band:

Когда компании переваливают такой знаковый рубеж в оценке, это, как правило, хорошая пиар-история для страны, откуда родом основатели. А также серьёзный стимул для экосистемы: молодёжь, видя наглядный пример, активнее вовлекается в технологические проекты.





Если бы это событие произошло до 2020 года, то на презентации ПВТ появилась бы ещё одна яркая история успеха. Теперь, учитывая политическую позицию Микиты и историю взаимодействия его компании с правоохранительной системой РБ, думаю, об этом знаковом для Беларуси эпизоде умолчат.





Кирилл Голуб, венчурный инвестор, член Angels Band:

PandaDoc — первая старт п-компания, которая появилась, развивалась и долгое время имела офис в Беларуси, соответствующая самым строгим критериям Unicorn company. Потом обязательно будут другие, но звание основателей первого белорусского единорога останется за Микитой и Сергеем навсегда. И это, наверное, первый в мире «юникорн» в изгнании. Увы, этим Республика Беларусь тоже оставит свой след в мировой истории.



