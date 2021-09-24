Первый единорог в изгнании. Что для беларуского ИТ значит взлёт PandaDoc
PandaDoc завершила инвестраунд C, после чего её оценка достигла 1 млрд долларов. Спросили ИТ-бизнесменов, что это событие значило бы для беларуской ИТ-индустрии до 2020 года и что значит сейчас.
Кирилл Волошин, венчурный инвестор, соучредитель tut.by, член Angels Band:
Это, безусловно, знаковое событие, хотя и не влияющее напрямую на ИТ-индустрию страны. Тем более после закрытия офиса компании в Беларуси. С другой стороны, единороги очень редкие «животные» в Европе и даже в мире (их не наберётся и 1 000). Поэтому хочется верить, что такие новости способны приободрить и замотивировать беларуских предпринимателей и стартаперов запускать новые проекты или поддерживать старые несмотря ни на что.
В этом смысле нет большой разницы, в этом году произошло событие или в прошлом. Но с уверенностью можно сказать, что имиджевый и «инвестиционный» ущерб, нанесенный одним лишь только уголовным делом против PandaDoc, теперь приобретает бОльшие масштабы.
Валерий Остринский, венчурный инвестор, председатель правления Angels Band:
Когда компании переваливают такой знаковый рубеж в оценке, это, как правило, хорошая пиар-история для страны, откуда родом основатели. А также серьёзный стимул для экосистемы: молодёжь, видя наглядный пример, активнее вовлекается в технологические проекты.
Если бы это событие произошло до 2020 года, то на презентации ПВТ появилась бы ещё одна яркая история успеха. Теперь, учитывая политическую позицию Микиты и историю взаимодействия его компании с правоохранительной системой РБ, думаю, об этом знаковом для Беларуси эпизоде умолчат.
Кирилл Голуб, венчурный инвестор, член Angels Band:
PandaDoc — первая старт п-компания, которая появилась, развивалась и долгое время имела офис в Беларуси, соответствующая самым строгим критериям Unicorn company. Потом обязательно будут другие, но звание основателей первого белорусского единорога останется за Микитой и Сергеем навсегда. И это, наверное, первый в мире «юникорн» в изгнании. Увы, этим Республика Беларусь тоже оставит свой след в мировой истории.
Единорогами называют молодые стартапы, которые в короткий срок смогли достичь капитализации в 1 млрд долларов. Сам термин придумала основательница американского фонда Cowboy Ventures Эйлин Ли. Изначально сравнение компаний с единорогами выступало иллюстрацией того факта, что невероятно малая доля венчурных предприятий достигает капитализации в 1 млрд долларов. В своей статье от 2013 года Эйлин написала, что всего 0,07 % всех стартапов, привлекающих внешнее финансирование, попадают в «элитный клуб». Короче, термин оказался настолько ярким, а сравнение настолько запоминающимся, что идею подхватили многочисленные инвесторы, аналитики и СМИ.
18:17 24/09/2021
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