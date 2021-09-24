Кто сейчас едет на работу в Беларусь?





Об этом свидетельствуют данные Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, обнародованные по итогам первого полугодия 2021 года.





В этот период из Беларуси на основе подписанных договоров и контрактов выехало 3 149 человек, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Беларуси. Цифра по миграции на выезд в этом полугодии оказалась более чем на тысячу человек больше, чем за аналогичный период 2020 года – 1 907 человек.





Большинство из покинувших Беларусь в этом году трудовых мигрантов зарегистрированы в Минске (1 204 человек). Отметим динамику на Брестчине: если в январе-июне 2020 года из области уехали 75 человек, то в этом году на заработки отправились уже 209.





Куда привели их зарубежные трудовые контракты? По данным департамента, большинство уехавших — 1238 человек – трудоустроились в России. Далее следуют Литва (909), Польша (674) и, достаточно неожиданно, — Финляндия (90). Она обогнала США, где нашли новую работу 89 уехавших из Беларуси.





Численность мигрантов из внешнего мира, нашедших официальную работу на территории Беларуси, по сравнению с первым полугодием уменьшилась почти на 2 тысячи человек. По информации МВД, в январе-июне 2020 года в Беларусь въехали 8780 человек, в первом полугодии 2021 года – 6896.





Из каких стран едут сейчас на работу в Беларусь? Первое место занимает Россия (1978 человек), далее следуют Китай (1373), Украина (797), Узбекистан (513) и Казахстан (189).







