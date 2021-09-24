Корреспондент Sputnik посетил самый крупный продовольственный рынок Минска и узнал, сколько стоят в конце сентября ходовые овощи и грибы.





Ягода малина

Стакан малины и клубники на рынке стоит 4-5 рублей. Есть в такой же таре и голубика, но чаще она продается на развес. В одном месте предлагают только голубику, но с разницей в 5 рублей (12,9 и 18). "Качество разное, разный сбор", - объяснила продавец. В целом, 18 рублей – стандартный ценник на голубику.





Появилась на прилавках и красная обитательница болот. Разбежка по клюкве невелика – 7,5 и 8 рублей. Та, что подороже - более крупная.





Все по 2

В будний дождливый сентябрьский день популярных овощей (морковь, свекла, лук) кажется не так много, как в августе и, вероятно, в выходные. Но все же выбор есть и разбежка цен невелика. Кажущиеся оптимальными по размеру и стоимости свежие овощи стоят по 2 рубля за кг либо стремятся к этому значению.





Картошка - наше все

С августа ничего не изменилось – на любой вкус, цвет и размер. И даже цена в пределах примерно тех же значений – от 1,5 до 1,8 рублей. Наиболее частое представительство – Слуцк. Самая дешевая, но мелкая - "Белый лебедь" - 1,2.





Женщина за кассой одного из прилавков утверждает, что некоторые предлагают картофель за такую цену лишь оптом. На вопрос о том, не хочет ли она продавать свой товар на ярмарке, удивляется: "Зачем? Отдавать по рублю?"





Что касается других востребованных овощей, то летние цены подросли. Огурцы – от 3 рублей у хозяйств (самые бюджетные и не самого лучшего вида по 2 рубля) до 3,5 - 4,5 у частников из-под Пинска. Молдавские и украинские помидоры стоят 2 рубля, пинские – от 2,5 до 3,5, желтые по 4, малиновые и "черный принц" доходят до 5 рублей за килограмм. Перец разных сортов "уцепился" за цену в 2,5. Молодую капусту можно купить за 1,8.





Море грибов

Ассортимент даров леса расширился. Наряду с уже привычными лисичками, боровиками и подосиновиками появились маслята (7 рублей за кг) и грузди (5,5). За пятилитровое ведерко лисичек бабушки просят 15 рублей. Интересно, что за эту же цену и даже ниже (14,5) можно найти килограмм этих же грибов.





Такой же вес хорошо выглядящих боровиков оценили в 45 рублей, изрядно постаревших - в 15.





Одна из продавцов ягод и лисичек посетовала на то, что "нет уже той Комаровки, которая была". Женщина призналась, что людей стало совсем мало. Спрашиваю: "В чем причина?". "Супермаркеты", - с грустью отвечает хозяйка прилавка, попутно вспоминая и об отсутствии парковки.





Интересуюсь, составляют ли конкуренцию осенние ярмарки. "Не сказала бы. Цены все равно одинаковые", - резюмировала собирательница грибов и ягод.





Уже сейчас на Комаровском рынке можно наткнуться и на сушеные белые грибы. Ценник кусается (полкило стоит 150 рублей), но боровики выглядят хорошо. Продаются они на развес – по 100, 200 и 500 граммов.