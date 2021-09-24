+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Volvo отказывается от использования кожи в салонах автомобилей

Volvo хочет отказаться от использования кожи в салонах к 2030 году. Компания также заявила, что к 2025 году четверть материала, используемого в ее новых автомобилях, «должна состоять из переработанного и биологического материала».

Один из материалов интерьера, который он будет использовать, называется Nordico, состоит из текстиля, полученного из переработанных материалов, таких как бутылки из полиэтилентерефталата, а также «материала из экологически чистых лесов Швеции и Финляндии, а также пробок, переработанных из винодельческой промышленности».

Хотя компания намеревается отказаться от использования кожи в своих автомобилях, компания заявила, что «продолжит предлагать варианты из шерсти от поставщиков, сертифицированных в качестве ответственного источника».

В своем заявлении Стюарт Темплар, директор Volvo Cars по глобальной устойчивости, сказал: «Найти продукты и материалы, поддерживающие благополучие животных, будет непросто, но это не причина избегать этой важной проблемы».

Ранее ряд производителей автомобилей тоже объявлялі о планах оснастить свои автомобили материалами, отличными от кожи. Еще в 2019 году компания Tesla Илона Маска заявила, что интерьер ее Model 3 «на 100% без кожи».
Источник: mmr.ua
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]