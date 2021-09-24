Один из материалов интерьера, который он будет использовать, называется Nordico, состоит из текстиля, полученного из переработанных материалов, таких как бутылки из полиэтилентерефталата, а также «материала из экологически чистых лесов Швеции и Финляндии, а также пробок, переработанных из винодельческой промышленности».





Хотя компания намеревается отказаться от использования кожи в своих автомобилях, компания заявила, что «продолжит предлагать варианты из шерсти от поставщиков, сертифицированных в качестве ответственного источника».





В своем заявлении Стюарт Темплар, директор Volvo Cars по глобальной устойчивости, сказал: «Найти продукты и материалы, поддерживающие благополучие животных, будет непросто, но это не причина избегать этой важной проблемы».





Ранее ряд производителей автомобилей тоже объявлялі о планах оснастить свои автомобили материалами, отличными от кожи. Еще в 2019 году компания Tesla Илона Маска заявила, что интерьер ее Model 3 «на 100% без кожи».