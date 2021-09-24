Стоимость корзины валют упала на 0,26%, но с начала недели она всё же выросла на 0,37%.





Курс доллара опустился на 0,0028 BYN до 2,5002 BYN/USD.





Напомним, что вчера объём торгов долларом обвалился до $5,1 млн. — это минимум с 4 апреля 2020 года (почти полтора года). Сегодня долларов на бирже было в 3,6 раза больше — $18,1 млн.





Курс евро упал на 0,0031 BYN до 2,9340 BYN/EUR. Евро и доллар дешевеют уже второй день.





Курс российского рубля обвалился на 0,0143 BYN до 3,4289 BYN/100 RUB и оставил максимум за 17 дней.





Напомним, что за предыдущие три дня рубль РФ подорожал на 0,0361 BYN.





Итоги недели 20-24 сентября 2021

На валютном рынке Беларуси наметился разворот. Если предыдущие две недели белорусский рубль дорожал к иностранным валютам, то на уходящей неделе он девальвировался сразу ко всем валютам:





курс доллара +0,0176 BYN (+0,71%);

курс евро +0,0100 BYN (+0,34%);

курс российского рубля +0,0063 BYN (+0,18%);

корзина валют +0,37%.





Московская биржа

К 11:30 на Мосбирже средневзвешенный курс доллара вырос на 28 копеек до 73,0081 RUB/USD.





Средневзвешенный курс евро поднялся на 48 копеек до 85,68 RUB/EUR и оставил минимум почти за 14 месяцев с 30 июля 2020 года.