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Oops! Беларуский рубль вдруг укрепился сразу ко всем валютам

Утром в пятницу евро и доллар возобновили рост, но торги завершились их падением. Нацбанк снова вмешался?

Стоимость корзины валют упала на 0,26%, но с начала недели она всё же выросла на 0,37%.

Курс доллара опустился на 0,0028 BYN до 2,5002 BYN/USD.

Напомним, что вчера объём торгов долларом обвалился до $5,1 млн. — это минимум с 4 апреля 2020 года (почти полтора года). Сегодня долларов на бирже было в 3,6 раза больше — $18,1 млн.

Курс евро упал на 0,0031 BYN до 2,9340 BYN/EUR. Евро и доллар дешевеют уже второй день.

Курс российского рубля обвалился на 0,0143 BYN до 3,4289 BYN/100 RUB и оставил максимум за 17 дней.

Напомним, что за предыдущие три дня рубль РФ подорожал на 0,0361 BYN.

Итоги недели 20-24 сентября 2021

На валютном рынке Беларуси наметился разворот. Если предыдущие две недели белорусский рубль дорожал к иностранным валютам, то на уходящей неделе он девальвировался сразу ко всем валютам:

курс доллара +0,0176 BYN (+0,71%);
курс евро +0,0100 BYN (+0,34%);
курс российского рубля +0,0063 BYN (+0,18%);
корзина валют +0,37%.

Московская биржа

К 11:30 на Мосбирже средневзвешенный курс доллара вырос на 28 копеек до 73,0081 RUB/USD.

Средневзвешенный курс евро поднялся на 48 копеек до 85,68 RUB/EUR и оставил минимум почти за 14 месяцев с 30 июля 2020 года.
Источник: select.by
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