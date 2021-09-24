Поэтому от того, как работает промышленность, пока ещё больше всего зависит общая в стране социально-экономическая ситуация, в том числе размер зарплат, как номинальный в долларовом эквиваленте, так и по реальной покупательной способности, пишет Инфобанк

Уже почти все у нас «в курсе», что средняя зарплата в Беларуси более чем вдвое ниже в $-эквиваленте, чем в Литве, и существенно ниже по рельной покупательной способности.

Многие при этом считают, что такое положение дел – благодаря большой помощи Литве со стороны Евросоюза, частью которого она является.

Но мало кто знает, что на самом деле экономика Литвы развивается уже много лет лучше, чем Беларуси. И даже промышленность, хотя Литву у нас называют «деиндустриализованной».

Литву на беларуских ТФ-каналах представляют как страну неудачных реформ и неправильного геополитического выбора. Много лет Литва для Беларуси была образцом того, «как делать нельзя», служила «негативным фоном» для «позитивной» политико-экономической модели Беларуси.





Ведь действительно – количество негативных моментов и последствий в экономической и социальной сферах, которые стали результатом геополитического выбора Литвы и выбора ею модели экономики – и вправду очень велико.

В первую очередь это: высокая безработица, огромная трудовая эмиграция, высокие цены на газ и коммунальные услуги и, что чаще всего указывается, депопуляция Литвы (сильное сокращение численности населения) – всё это появилось с разрушением созданной в СССР литовской экономики как неотъемлемой части всесоюзной экономики.

Литовские власти не поддерживали ставшие частными или оставшиеся в государственной собственности неэффективные – в условиях мировых цен на сырье и жесткой конкуренции на европейском рынке – заводы бюджетными вливаниями и эмиссионными кредитами. И это привело к почти полному исчезновению таких предприятий ещё к концу 90-х.

В Беларуси происходило все диаметрально противоположно: государство печатало деньги на финансово-бюджетную поддержку оставшихся в наследство от БССР заводов, колхозов.

А восточный геополитический вектор Беларуси обеспечил свободный доступ на огромный потребительский рынок России для белорусских товаров. А ещё из России поставляется по «политически дешёвой» цене большой объём энергоносителей в Беларусь.

В результате этого было сохранено много советских предприятий («заводы запущены»), а официальный уровень безработицы в Беларуси и трудовой эмиграции – весьма низок.

И демографическая ситуация в Беларуси, хоть и тоже негативная, но намного лучше, чем в Литве: такой эмиграции, как из Литвы, из Беларуси не было вплоть до недавнего времени.

Пусть даже это объясняется тем, что у литовцев, как граждан ЕС, появилась возможность зарабатывать намного больше, легко устраиваясь на работу в самых развитых странах ЕС. Но факт есть факт: поток трудовых мигрантов из Беларуси был всегда относительно мал.

Правда, побочным результатом белорусской экономической модели и геополитического выбора стали рекордная на всём постсоветском пространстве девальвация национальной валюты, такая же рекордная инфляция, и совсем низкие долларовые зарплаты.

Но главное – трубы дымят, заводы работают, люди заняты: сохранение промышленности стало главным тезисом в поддержку нынешней белорусской экономической модели.

А теперь сравним результаты работы промышленности Беларуси и Литвы.

Данные взяты с официальных сайтов государственной статистики этих стран.

Объём промышленного производства Беларуси в 2020 году составил 118,4 млрдBYN, что эквивалентно $48,40 млрд. А промышленность Литвы создала продукта на €17,75 млрд, а это эквивалентно $24,35 млрд. Причём в обеих странах произошло падение: ковид-кризис.

Но сейчас и в Беларуси, и в Литве – рост: промышленное производство в год (за последние 12 месяцев, с сентября 2020-го по август 2021-го) составило в долларовом эквиваленте:





в Беларуси – $55,29 млрд

в Литве – $29,55 млрд.





Причём в Беларуси этот объём только доходит до докризисного, но намного меньше, чем был в лучшие – 2012-13 – годы (тогда превышал $73 млрд).

А в Литве объём промышленного производства в долларовом исчислении – исторически рекордный.

Тем не менее, промышленность Беларуси превосходит промышленность Литвы по объёму выпускаемой продукции в денежном выражении – в 1,87 раз.

Однако сама Беларусь в несколько раз больше Литвы: по населению – в 3,34 раз.

И если сравнить подушевой объём промышленного производства в Беларуси и Литве, то в этом случае «картина» выйдет совсем другая: выпуск промышленной продукции в Литве в $-денежном исчислении на душу населения окажется больше, чем в Беларуси:





Беларусь – $5,92 тыс./чел. в год

Литва – $10,59 тыс./чел. в год.





И если 20 лет назад превышение в пользу Литвы было небольшое, то сейчас уже огромное (почти в 2 раза), и увеличивается дальше.

Получается, что с поправкой на размер страны, промышленность Литвы больше по объёму производства, чем промышленность Беларуси, и существенно. Невероятно, но это так.





Но есть ещё более важный показатель – сколько промышленность создаёт добавленной стоимости. То есть, не объём выручки, а сколько «зарабатывает» промышленность.

Добавленная стоимость – это то, что накапливает ВВП страны, и даёт прямую связь между своим объёмом и доходами населения: больше добавленной стоимости – выше зарплаты.

Добавленная стоимость, созданная в горнодобывающей, обрабатывающей отраслях, плюс на вспомогательных производствах (снабжение электроэнергией, водой, газом, удаление и обработка отходов и т.п.) – то есть во всей промышленности – составляет:





в Беларуси – 25-26% ВВП

в Литве – 18-19% ВВП.





То есть, значение промышленности в экономике Беларуси существенно выше, чем в Литве. Однако сам размер добавленной стоимости говорит об обратном.

Добавленная стоимость, созданная в промышленности за год, составляет сейчас:





в Беларуси – $16,7 млрд экв., или 1,8 тыс./чел. в год

в Литве – $11,3 млрд экв., или 4,0 тыс./чел. в год.





Причём этот показатель в Литве всё растёт и растёт: за 15 лет он стал больше в два раза. А в Беларуси – только наполовину больше. То есть, разница в пользу Литвы увеличивается.





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Выходит, эффективность промышленности Литвы, если выразить её в объёме создаваемой добавленной стоимости, то есть «чистого профита» для страны, на душу населения – более чем в два раза выше доходности промышленности Беларуси.

Ведь поэтому зарплаты в Литве в долларах уже вдове выше, чем в Беларуси. А т.н. «ВВП по ППС на душу населения», по которому можно определить реальный уровень жизни, в Литве больше, чем в Беларуси, на 92%.

Эффективность промышленности и размер зарплат – это звенья одной цепи. Получается, что белорусская промышленность, которой так гордятся, работает хуже литовской?

К тому же, значимую долю в промышленности Беларуси составляет нефтепереработка, и низкая стоимость поставляемой в Беларусь из России нефти дает возможность создавать более высокую добавленную стоимость с каждой тонны нефти, чего нет у Литвы.

То же – и с природным газом: белорусские предприятия даже в условиях перекрёстного субсидирования получают более дешёвый газ, чем литовские.

Особенно это сказывается на заводах, использующих природный газ в производственном цикле (например, «Гродно Азот»): на дешёвом газе можно заработать намного больше.

Как же так случилось, что промышленность Литвы и по валовой выручке, и по добавленной стоимости больше промышленности Беларуси с учётом самого размера стран (населения)?

Ответ лежит в плоскости прибыльности, рентабельности, эффективности предприятий. Так, частные предприятия Литвы рассчитаны на получение прибыли, в то время как основной в Беларуси показатель – это валовый выпуск продукции, мало считаясь с затратами.

Огромные производственные обороты создают очень малую, относительно этих оборотов, добавленную стоимость, а зачастую и убыток, который покрывается или вуалируется, как в Беларуси принято, различными схемами перераспределения финансовых потоков.

Что же будет с промышленностью Беларуси с началом действия санкций, которые могут сильно негативно повлиять на главные отрасли страны – нефтепереработку и производство калийных удобрений?

Особенно на фоне быстро растущих сейчас соседних стран, прежде всего Литвы и Польши – стран с самым высоким в регионе приростом ВВП.