Но если информация верна, чем это грозит белорусским банкам и их клиентам? Об этом газета « Белорусы и рынок » поинтересовалась у старшего научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC (Киев) Дмитрия КРУКА.





Как следует относиться к этой ситуации и как действия европейских банков скажутся на экономике страны?





«Если ничего не делать и никак не реагировать, влияние было бы крайне негативным, потому что это блокировка для банков ведения международных расчетов. Во-вторых, ситуация не напрямую, косвенно, но могла затронуть и розничные расчеты.





А это с точки зрения доходов вроде и не смертельная угроза. Комиссии за платежи небольшие, составляют до 5% доходов банков. Но, что более важно, это может потянуть за собой массовый уход из банков в первую очередь корпоративных клиентов», — пояснил эксперт.





По его словам, угрозу прекрасно осознают как в госбанках, попавших под санкции, так и среди их клиентов, и бездействовать они не будут.





«Думаю, белорусские банки, с которыми прерывают корреспондентские соглашения зарубежные банки, будут пытаться установить новые цепочки расчетов через заключение специальных соглашений либо с другими отечественными банками, у которых нет этих проблем, либо с российскими. Второй вариант более вероятен и наверняка уже задействован», — пояснил Дмитрий Крук.





Он отметил, что сложившаяся ситуация приведет к задержке в расчетах, причем существенной:





«Цепочки с лишними звеньями приведут к тому, что деньги будут двигаться по ним не день-два-три, а до десяти. И это не единственные потери — появятся дополнительные издержки. Вопрос, возьмут ли банки их на свой счет или «поделятся» с клиентами. Предположу, что скорее второй вариант».





Но на этом неприятности не заканчиваются. Даже в рамках таких цепочек сохраняются риски, что данные комбинации выйдут наружу, то есть варианты неплатежей, блокировки платежей остаются.





«Поэтому часть клиентов, свободная в своем выборе, все равно будет пытаться уйти из банков с заблокированными корсчетами. Этот уход не будет массовым, каковым он мог бы стать, если бы белорусские госбанки не предпринимали никаких действий.





Но частные клиенты, в отношении которых административных рычагов не много, будут пытаться уходить в частные банки, в том числе иностранные, искать через свои дочерние, аффилированные фирмы возможность проведения платежей», — рассказал о вариантах ухода из-под удара Дмитрий Крук.





По словам экономиста, если финансовые структуры, у которых возникли проблемы с корсчетами, перестроят схему платежей, масштабного шока не произойдет: «Это станет еще одной важной составляющей в общем грузе проблем белорусской банковской системы».