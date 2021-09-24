Министр назвал санкции борьбой за рынки. По его мнению, страны-конкуренты ударили по тем предприятиям, которые прошли модернизацию и стали конкурентоспособными. Он назвал «Амкодор», БелАЗ, МАЗ. Однако, беларусские предприятия находят выход из ситуации.





«БелАЗ очень сильно завязан на двигатели внутреннего сгорания, которые произведены в Соединенных Штатах Америки. И понятно, что сегодня есть ограничения по поставке этих двигателей.





Но сегодня БелАЗ уже катает карьерные самосвалы, работающие на других энергетических средствах. Это и газовые двигатели, которые производятся в Российской Федерации, это использование аккумуляторных батарей, которые не производятся в Европе, а производятся в Азии: Китай, Корея.





Очень важно, что эти элементы в ближайшее время, мы перед собой ставим задачу, производились в нашей стране. Чтобы вот эта зависимость, так называемая, от европейских стран была как можно меньше», — сказал Пархомчик.





Он не уточнил, о каких именно двигателях идет речь, не назвал их мощность, а также модели карьерных самосвалов, которые переведены на газовые моторы из России.





Надо отметить, что в мае этого года БелАЗ официально сообщал о запуске серийного производства самосвала БЕЛАЗ 7513-С с газодизельным двигателем. При этом в пресс-релизе завода упоминалось, что 136-тонная машина комплектуется американским двигателем Cummins KTA50-C.





До этого сообщалось, что завод испытывал 45-тонный самосвал с газопоршневым двигателем российского производства. Планировалось устанавливать такие моторы на 90 и 120-тонные машины.





В этом году Белстат прекратил публикацию официальной статистики об экспорте и импорте транспортных средств и продукции машиностроения.





Пархомчик признал, что из-за санкций беларусские предприятия вынуждены отказываться от высококачественных европейских комплектующих и заменять их поставками от других производителей.





«Идет замена комплектующих. Я сразу скажу, что мы переходим, ну скажем, от высококачественных (я это не скрываю) европейских комплектующих на комплектующие других производителей. Это опять же азиатские страны, это Китай, это Турция. Ну, говорю, кто-то потерял, кто-то найдет. Нет сомнений, что ни одно предприятие не остановится», — сказал Пархомчик.





Министр добавил, что локализация тракторов составляет 75%. Это касается не всех моделей. В некоторых доля импорта больше. Он также отметил, что выросла локализация беларусских комбайнов, которая ранее составляла 20-30%.