







Журнал Forbes в пятый раз составил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году, основываясь на оценке прибыли, полученной миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов.





В тройке лидеров оказались основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($1,7 млрд), председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин ($1,48 млрд) и глава USM Holdings Алишер Усманов ($1,43 млрд). Топ-пять замкнули глава «Лукойла» Вагит Алекперов ($1,14 млрд) и сенатор Сулейман Керимов и его семья ($922 млн).





Места с шестое по десятое заняли глава и бенефициар «Норникеля» Владимир Потанин ($897 млн), Андрей Скоч и семья ($875 млн), Виктор Рашников ($828 млн), Геннадий Тимченко ($788 млн) и Роман Абрамович ($645 млн).