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Власти Беларуси готовятся к распродаже колхозов-банкротов

В Беларуси упрощенный порядок регистрации имущественных комплексов сельхозорганизаций при их продаже в процедуре банкротства теперь распространяется также на случаи передачи этих комплексов кредиторам в счет погашения их требований, следует из указа №364 от 23 сентября 2021 года.

Кроме того, в процедуре банкротства предусматривается возможность для сельхозорганизаций реализации отдельного имущества без наличия документов, удостоверяющих их государственную регистрацию. Изготовлением таких документов будет заниматься новый собственник по заявительному принципу.

«Данные изменения будут способствовать оперативному решению дел об экономической несостоятельности сельхозорганизаций, вовлечению неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот», - говорится в официальном комментарии к документу.
АФН
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