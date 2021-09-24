Кроме того, в процедуре банкротства предусматривается возможность для сельхозорганизаций реализации отдельного имущества без наличия документов, удостоверяющих их государственную регистрацию. Изготовлением таких документов будет заниматься новый собственник по заявительному принципу.





«Данные изменения будут способствовать оперативному решению дел об экономической несостоятельности сельхозорганизаций, вовлечению неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот», - говорится в официальном комментарии к документу.