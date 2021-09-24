Руководство МТЗ обещает повышение зарплат
Руководство Минского тракторного завода анонсировало повышение заработной платы на предприятии на 8%.
«С 1 октября 2021 года заработная плата на МТЗ будет увеличена на 8 процентов. Об этом нам сообщил генеральный директор Виталий Вовк», - утверждает телеграм-канал МТЗ.
Впрочем, это вовсе не означает, что реальные заработки заводчан вырастут на 8%, поскольку традиционно повышение базового оклада в Беларуси сопровождается снижением премии.
09:30 24/09/2021
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