



«С 1 октября 2021 года заработная плата на МТЗ будет увеличена на 8 процентов. Об этом нам сообщил генеральный директор Виталий Вовк», - утверждает телеграм-канал МТЗ.





Впрочем, это вовсе не означает, что реальные заработки заводчан вырастут на 8%, поскольку традиционно повышение базового оклада в Беларуси сопровождается снижением премии.