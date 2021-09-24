+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Руководство МТЗ обещает повышение зарплат

Руководство Минского тракторного завода анонсировало повышение заработной платы на предприятии на 8%.


«С 1 октября 2021 года заработная плата на МТЗ будет увеличена на 8 процентов. Об этом нам сообщил генеральный директор Виталий Вовк», - утверждает телеграм-канал МТЗ.

Впрочем, это вовсе не означает, что реальные заработки заводчан вырастут на 8%, поскольку традиционно повышение базового оклада в Беларуси сопровождается снижением премии.
АФН
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]