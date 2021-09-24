На «Беллакте» новый руководитель





Виталий Иванович Лупик окончил Пинский техникум молочной и мясной промышленности и Гродненский государственный аграрный университет по специальности «технология хранения и переработки животного сырья».





Начинал свою трудовую деятельность на Щучинском маслосырзаводе, где работал сыроделом. Затем трудился на Дятловском сырзаводе, ОАО «Гродно Молкомбинат», ОАО «Молочный Мир». До избрания генеральным директором волковысского предприятия руководил Щучинским филиалом ОАО «Молочный Мир».