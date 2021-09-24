+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На «Беллакте» новый руководитель

Решением наблюдательного совета Волковысского ОАО «Беллакт» на должность генерального директора избран Виталий Лупик.


Виталий Иванович Лупик окончил Пинский техникум молочной и мясной промышленности и Гродненский государственный аграрный университет по специальности «технология хранения и переработки животного сырья». 

Начинал свою трудовую деятельность на Щучинском маслосырзаводе, где работал сыроделом. Затем трудился на Дятловском сырзаводе, ОАО «Гродно Молкомбинат», ОАО «Молочный Мир». До избрания генеральным директором волковысского предприятия руководил Щучинским филиалом ОАО «Молочный Мир».
Наш час
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]