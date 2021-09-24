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Правительство дало дешевые деньги попавшим под санкции предприятиям

Беларусские предприятия, попавшие под санкции, получили дешевые денежные ресурсы по решению правительства.

Об этом по итогам доклада Александру Лукашенко сегодня заявил министр промышленности Петр Пархомчик. По его словам, определенные шаги по поддержке предприятий уже сделаны.

«Я не буду называть сумму, но правительством приняты соответствующие документы, приняты дорожные карты. И данные предприятия получили дешевые средства для решения этих вопросов», — сказал он. Его слова передает БелТА.

Пархомчик также отметил, что средства предназначены для защиты сотрудников. По его словам, Лукашенко подчеркнул, что работники санкционных заводов не должны пострадать ни в коем случае.
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