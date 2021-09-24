В четверг, в Минском столичном союзе предпринимателей прошел круглый стол, на котором белорусский бизнес высказал свое негативное отношение к тому, что власти втайне, без обсуждения с бизнес-сообществом разработали и начали процедуру согласования изменений в налоговый кодекс. При этом в качестве оправдании из уст отдельных чиновников звало слова о необходимости унификации налогового законодательства Беларуси с российским, пишет Ежедневник.





Новшества еще согласовываются в различных ведомствах и до конца не понятно, какие из них будут приняты в итоге, а какие нет. Между тем и сам проект документа, разработанный без участия делового сообщества, вызывает достаточно опасений.





Среди главных новшеств – отмена УСН для Индивидуальных предпринимателей. Их хотят заставить работать как самозанятых (если нет наемных работников) или регистрировать юридическое лицо. При этом самозанятые при доходе не более 60 тыс. рублей в год будут платить 10% от всех поступлений, если доход больше, то уже 20%. Для юридических лиц УСН останется, но только при ставке 5%, при условии, что не взымаешь НДС. Есть и другие новшества, но главные вопросы возникают именно по описанным.





Дополнительные расходы и только

Как заявил на круглом столе сопредседатель союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» Виктор Маргелов, при переходе с УСН на общую систему налогообложения, только административные расходы предпринимателей, без учета самих налогов, вырастут приблизительно на 1 млрд рублей в год.





«Это может быть даже весьма оптимистичный подсчет», - уточнил Виктор Маргелов.





По словам эксперта, очень печальная ситуация складывается и для малых предприятий, которых лишают возможности использовать УСН при начислении НДС.





«Это, как правило, производственные малые предприятия, которым НДС нужен, чтобы потом предложить в зачем следующим в цепочке предприятиям. Например, у нас есть предприятия, которое производит кондитерские изделия – 70 наименований. Но предприятие небольшое – 9 человек работает. Вести бухгалтерский учет по общей системе налогообложения, это нужно 1-2 бухгалтера дополнительно. Кроме того, за счет того, что НДС оно будет принимать к затратам, оно уже дополнительно потеряет 15% валового дохода. А вот торговые предприятия, которые будут покупать кондитерскую продукцию, они в три раза увеличивают расходы на НДС, так как в зачем его уже не примешь. Таким образом мы ставим в крайне тяжелое положение эти малые предприятия», - рассказал Виктор Маргелов. А ведь в белорусских регионах у малых торговых предприятий и без того очень тяжелое положение.





При этом непонятны и мотивировки налоговых нововведений тем, что индивидуальные предприниматели часто являются недобросовестными конкурентами, поскольку новшества эту проблему не решают.





«Эти противоречия вряд ли будут сняты просто потому, что ИП заменят самозанятыми с еще большим налогообложением», - уверен эксперт. По его мнению, проблема не решится, а лишь усугубится, поскольку МНС также вынуждена будет значительно увеличить количество рейдовых инспекторов, которых недавно максимально сократило.





Без понятной логики

Свое недоумение относительно налоговых новшеств высказал и председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.





По его словам, обычная практика, когда государственные органы сначала дают почитать подготовленный проект, а потом выслушивают замечания. Теперь такого и близко нет. Бизнес-сообщество до сих пор не видело проекта подготовленных изменений.





«Сейчас мы вынуждены искать непроверенную инсайдерскую информацию», - удивился эксперт такому подходу государственных органов. И это при том, что согласно законодательству, все изменения условий хозяйствования должны приниматься после обсуждения с бизнес-сообществом на подготовленных диалоговых площадках.





По мнению Александра Швеца, предпринимательская иерархия должна быть выстроена с организационной и финансово-экономической логикой. Предпринимателю должно быть выгодно расти, развиваться, создавать новые рабочие места, переходить из одной организационной формы в другую. В Беларуси же наоборот, чем больше ты работаешь, чем больше делаешь для страны и людей, тем больше тебя нагружают налогами и другими платежами. Вот и сейчас предпринимателей отойти на шаг назад и стать самозанятыми.





Хуже всего, по словам Швеца, что бизнес-сообщество не знает и не понимает позиции государства, что ему не нравится, что не устраивает в текущем порядке. Прозвучало лишь пожелание, что ИП, а также малый и средний бизнес должны нести большую нагрузку в формировании доходной части бюджета страны. Самое смешное, что этого как раз и не будет. Кроме того, это принципиально неверный подход в определении роли малого предпринимательства.





«Начальные формы предпринимательства имеют свою самую главную общественную цель – это самозанятость, помощь государству в трудоустройстве. Государство на этих организационных формах фактически не вкладывает никаких денег, а эти люди кормят себя и своих близких. Этим самым колоссальные средства бюджета уже экономятся», - считает Александр Швец.





По мнению эксперта, налоговые нововведения до конца не просчитаны и не продуманы, не имеют под собой понятной логической основы, четкой цели, зачем все это делается. В таких условиях нельзя торопиться и вводить их уже с 2022 года, как планируется. Лучше подождать и лишний раз все обдумать и обсудить с заинтересованными сторонами.





«Чемоданные настроения» и перевернутая реальность

Председатель Совета директоров ИПА «Регистр» Андрей Карпунин и вовсе заявил, что учитывая и без того «чемоданное настроение» белорусского бизнеса, планируемые нововведения приведут не к увеличению налоговых поступлений, как думают власти, а к их существенному уменьшению. Многие бизнесы, которые до этого еще колебались, соберут чемоданы и просто уедут в другую юрисдикцию, а оставшиеся уйдут даже не в серую, а в черную зону.





Председатель Наблюдательного совета Ассоциации рестораторов Евгений Васильев отметил, что белорусский ресторанный бизнес, которого нововведения коснутся очень серьезно, и без того проигрывает конкурентам по многим регуляторным показателям, а также по доступности к капиталу. Новые условия ставят крест не только на развитии общепита, но также на въездном туризму и других смежных отраслях. Евгений Васильев привел в пример Владимира Путина, который ввел для российских рестораторов нулевой НДС. О каком едином рынке можно говорить, о каких равных условиях хозяйствования можно говорить, если на белорусов напротив этот НДС навешивают. Кроме того, представитель рестораторов отметил еще один немаловажный момент, который власти почему-то не учитывают. Белорусский бизнес сегодня работает с минимальной рентабельностью. Если нововведения будут приняты, то очень многие компании уйдут в минус. Но ведь работать в убыток никто не будет, значит, придется повышать цены. В конечно итоге за все заплатит потребитель.





«А потом они удивляются, почему цены растут», - отметил Евгений Васильев. По его словам, белорусские власти относятся к УСН как к льготному режиму налогообложения. На самом деле здесь нет никаких льгот. Если проанализировать налогообложение компаний, которые применяют общую систему, то окажется, что они платят всего 3-4% с оборота, то есть ничуть не больше, чем при УСН.





Бизнесмен считает, что УСН – это не льгота, а всего лишь упрощение налогового администрирования и именно так к нему следует относиться.





На круглом столе прозвучало еще одно интересное замечание. Власти вынуждают ИП ликвидироваться и заново регистрироваться в качестве самозанятых или юридических лиц. Это значит, что огромная толпа предпринимателей ринется в исполкомы, налоговые инспекции, ФСЗН, чтобы ликвидироваться. А учитывая, что процедура эта в Беларуси непростая, процесс растянется на долгие месяцы, создавая невиданную напряженность во всей системе. Кроме того, если за регистрации юридического лица или ИП в Беларуси нужно платить, то за ликвидацию – нет. Иными словами, всю эту колоссальную нагрузку государство взвалит на себя. А зачем, какая разница, как будет называться предприимчивый человек, индивидуальным предпринимателем или самозанятым? Какой в этом вообще смысл?



