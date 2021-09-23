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Где предел подорожания топлива в Беларуси? Мнение эксперта

В Беларуси бензин вновь прибавил "дежурную" копеечку к цене. Концерн "Белнефтехим" увязал это повышение с ростом мировых котировок нефти.


Где предел подорожания топлива в Беларуси? Свое мнение порталу Myfin.by высказал старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.

Он считает, что повышения цен на топливо в Беларуси очень мало коррелируют с поведением мировой цены на нефть.

"В июле – августе произошло падение цены нефти Brent c 77 до 65 долларов за баррель. Тем не менее такое достаточно интенсивное падение не мешало регулярно повышать цены в Беларуси на топливо. Очевидно, что эта политика повышения продолжится. Думаю, можно ожидать это как минимум до выхода стоимости литра к эквиваленту в 1 доллар. То есть еще предстоит нормальный путь – порядка 50 копеек. Что будет, когда цена топлива выйдет на этот уровень, пока остается загадкой", – сказал Вадим Иосуб.

 
Что касается мирового рынка нефти, то сейчас на него действуют противоречивые факторы. С одной стороны, в Атлантике постоянно зарождаются новые ураганы, которые угрожают побережью США. Несколько ураганов уже пришло, другие еще ожидаются. Это толкает цены наверх. С другой стороны, в мире наблюдается очередная волна пандемии, и это определенным образом цены сдерживает.

Тем не менее в перспективе нескольких недель нефть марки Brent может подрасти к тому уровню, на котором уже была в начале июля, то есть дойти до отметки 77 долларов за �аррель.
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