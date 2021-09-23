С его слов, звучит нововведение так: «Взыскание налога, сбора (пошлины) с организации или индивидуального предпринимателя не производится, если требование об их уплате не предъявлено в течение пяти лет со дня истечения срока уплаты, за исключением случаев, когда взыскание производится по результатам: проверки, назначенной в соответствии с законодательными актами; представления налоговой декларации (расчета) с внесенными изменениями и дополнениями или представления налоговой декларации (расчета), если в установленный срок она не представлялась».





По оценке юриста, фактически эта норма полностью исключает случаи, когда есть ограничение по сроку для взыскания налогов. В настоящий момент налоговые проверки проводятся в соответствии с указом № 510 (о проверках) и НК. И тот и другой акты являются законодательными.





Это значит, что в настоящий момент любая проверка будет назначена в соответствии с законодательными актами, а пятилетний ограничительный период для взыскания налогов применяться не будет. Пропустят ли такое нововведение в НК, покажет время, а пока остается только ожидать дальнейшей судьбы проекта представленных изменений.





Галич напоминает, что, согласно действующей редакции Налогового кодекса, взыскание налога, сбора (пошлины) не производится, если требование об их уплате не предъявлено в течение пяти лет со дня истечения срока уплаты. Из этого правила есть два изъятия, когда налоги могут быть взысканы за неограниченный период ремени:





— если проверяемый период в соответствии с законодательными актами превышает пять лет (например, проверка проводится по предписанию органа уголовного преследования);





— плательщиком представлена налоговая декларация (расчет) с внесенными изменениями и (или) дополнениями.





Таким образом, по общему правилу, взыскать налоги можно не более чем за пять лет. При этом этот пятилетний срок не тождественен сроку проведения проверки.



