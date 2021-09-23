Фотофакт. Биржа Nasdaq поздравляет PandaDoc





Nasdaq — одна из крупнейших американских бирж, которая специализируется на акциях высокотехнологичных компаний.





Стартап PandaDoc с беларусскими фаундерами завершил инвестраунд C. Сумма инвестиций не раскрывается, но теперь компанию оценивают в миллиард долларов.