Фотофакт. Биржа Nasdaq поздравляет PandaDoc
Американская биржа Nasdaq поздравила PandaDoc с достижением статуса единорога. Поздравление разместили на фасаде офиса биржи в Нью-Йорке.
Nasdaq — одна из крупнейших американских бирж, которая специализируется на акциях высокотехнологичных компаний.
Стартап PandaDoc с беларусскими фаундерами завершил инвестраунд C. Сумма инвестиций не раскрывается, но теперь компанию оценивают в миллиард долларов.
18:11 23/09/2021
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