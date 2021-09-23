Об этом пишет Интерфакс-Запад со ссылкой на БМЗ.





"В настоящее время поставки металлопродукции в Сербию идут через дистрибьютора компанию BelmetDOO. Только по итогам сентября-октября запланирована поставка около 2 тысяч тонн катанки по ранее заключённому контракту. В результате проведенных переговоров несколько потенциальных покупателей выразили заинтересованность в заключении контрактов на поставку арматуры и катанки. Получена и принята в проработку заявка на поставку 1100 тонн катанки", - рассказали в пресс-службе.





Международная сельскохозяйственная выставка International Agricultural Fair Novi Sad – крупнейшая выставка региона и одна из наиболее авторитетных специализированных выставок в Европе. В этом году участие в ней приняли более 600 компаний. Страновые экспозиции представили 9 стран: Босния и Герцеговина, Венгрия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Россия, Чехия и Беларусь.



