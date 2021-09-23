Так, жители Германии, которые отапливают жилье газом, должны быть готовы к резкому росту цен. С таким заявлением выступил эксперт по сырью крупнейшего банковского концерна Карстен Фрич. Десятки коммунальных предприятий уже повысили цены. Сейчас семья из четырех человек платит в среднем на 210 евро больше, чем в 2020-м, и в годовой перспективе это 1300 евро.

Эксперты предупреждают, что рост цен может привести к увеличению инфляции и стать очередным ударом по экономике, пишет ОНТ.





Не придает оптимизма немцам и скорая избирательная кампания. Уходит канцлер, которая руководила страной 16 лет.

И пока даже эксперты не могут предположить, кто станет новым главой правительства и каким будет новый экономический курс.



