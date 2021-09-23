По итогам этих измерений можно узнать, кто ведет безбедную жизнь. Каждый месяц статорганы публикуют данные о средней начисленной зарплате. Но из них нельзя узнать, какие конкретно зарплаты получают те или иные группы людей, пишет banki24.by





Дело в том, что среднюю зарплату выводят делением зарплатного фонда на списочное количество работников. Средняя зарплата показывает своеобразную среднюю «температуру по больнице». Такой метод подсчета менее трудозатратен для бухгалтерий предприятий и самих чиновников. Данные о распределении работников по размерам начисленных зарплат собирают только 2 раза в году — в мае и ноябре. В эти месяцы бухгалтерам флагманов приходится отчитываться по каждому наличному работнику, а не по зарплатному фонду в компании в целом Сведения аккумулируют в основном с организаций, в которых работают от 100 человек. По белорусской классификации таковые относятся к среднему и крупному бизнесу. Зато получаемые данные весьма информативны. Например, можно отследить, сколько работников имеют начисленную зарплату более 10000 BYN. В мае 2021 года зарплатное обследование коснулось 2,487 млн занятых на флагманских компаниях.





Оказалось, что в целом по стране на таких предприятиях работали 8095 людей с зарплатой 10000+ BYN. В пересчете на относительные величины это всего 0,3% трудящихся. Наибольшая концентрация высокооплачиваемых наемных работников ожидаемо обнаружилась в Минске — 7034 человека.

Среди этих людей 2578 человек трудились на территории Первомайского района, где расположен Парк высоких технологий.





В Брестской области статорганы вывили 150 работников с зарплатой более 10000 BYN. В этой группе 130 человек были заняты в экономике Бреста, 1 — в Барановичах, 7 — в Пинске, 6 — в Брестском районе.





В Витебской области власти нашли 125 человек с зарплатой 10000+ BYN. Из них 110 трудились в Витебске, по 4 — в Новополоцке и Полоцком районе, 3 — в Оршанском районе.





В Гомельской области обследовало показало 169 человек с зарплатой свыше 10000 BYN. Среди них 156 получали зарплату в Гомеле, 5 — в Мозырском районе, 3 — в Речицком районе и по 2 — в Жлобинском и Светлогорском районах.





В Гродненской области чиновники нашли 160 работников с заработком 10000+ BYN. Из них 120 человек работали в Гродно, по 13 человек — в Гродненском и Сморгонском районах, 8 человек — в Островецком районе, 2 человека — в Лидском районе.





В Минской области статорганы выявили 387 людей с зарплатой более 10000 BYN. В Минском районе трудился 251 такой работник, в Солигорском районе — 80, в Борисовском районе — 10, в Логойском районе — 9, в Любанском районе — 8, в Молодечненском районе — 6.





В Могилевской области нашлось 70 работников флагманских компаний с зарплатой от 10000 BYN. В Могилеве трудились 57 таких работников, в Бобруйске — 2, в Могилевском районе — 5.



