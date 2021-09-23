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Найдены белорусы, которые зарабатывают больше 10000 BYN

Дважды в год власти делают замеры зарплат на флагманских предприятиях страны.

Найдены белорусы, которые зарабатывают больше 10000 BYN
pixabay.com
По итогам этих измерений можно узнать, кто ведет безбедную жизнь. Каждый месяц статорганы публикуют данные о средней начисленной зарплате. Но из них нельзя узнать, какие конкретно зарплаты получают те или иные группы людей, пишет banki24.by

Дело в том, что среднюю зарплату выводят делением зарплатного фонда на списочное количество работников. Средняя зарплата показывает своеобразную среднюю «температуру по больнице». Такой метод подсчета менее трудозатратен для бухгалтерий предприятий и самих чиновников. Данные о распределении работников по размерам начисленных зарплат собирают только 2 раза в году — в мае и ноябре. В эти месяцы бухгалтерам флагманов приходится отчитываться по каждому наличному работнику, а не по зарплатному фонду в компании в целом Сведения аккумулируют в основном с организаций, в которых работают от 100 человек. По белорусской классификации таковые относятся к среднему и крупному бизнесу. Зато получаемые данные весьма информативны. Например, можно отследить, сколько работников имеют начисленную зарплату более 10000 BYN. В мае 2021 года зарплатное обследование коснулось 2,487 млн занятых на флагманских компаниях. 

Оказалось, что в целом по стране на таких предприятиях работали 8095 людей с зарплатой 10000+ BYN. В пересчете на относительные величины это всего 0,3% трудящихся. Наибольшая концентрация высокооплачиваемых наемных работников ожидаемо обнаружилась в Минске — 7034 человека. 
Среди этих людей 2578 человек трудились на территории Первомайского района, где расположен Парк высоких технологий. 

В Брестской области статорганы вывили 150 работников с зарплатой более 10000 BYN. В этой группе 130 человек были заняты в экономике Бреста, 1 — в Барановичах, 7 — в Пинске, 6 — в Брестском районе. 

В Витебской области власти нашли 125 человек с зарплатой 10000+ BYN. Из них 110 трудились в Витебске, по 4 — в Новополоцке и Полоцком районе, 3 — в Оршанском районе. 

В Гомельской области обследовало показало 169 человек с зарплатой свыше 10000 BYN. Среди них 156 получали зарплату в Гомеле, 5 — в Мозырском районе, 3 — в Речицком районе и по 2 — в Жлобинском и Светлогорском районах. 

В Гродненской области чиновники нашли 160 работников с заработком 10000+ BYN. Из них 120 человек работали в Гродно, по 13 человек — в Гродненском и Сморгонском районах, 8 человек — в Островецком районе, 2 человека — в Лидском районе. 

В Минской области статорганы выявили 387 людей с зарплатой более 10000 BYN. В Минском районе трудился 251 такой работник, в Солигорском районе — 80, в Борисовском районе — 10, в Логойском районе — 9, в Любанском районе — 8, в Молодечненском районе — 6. 

В Могилевской области нашлось 70 работников флагманских компаний с зарплатой от 10000 BYN. В Могилеве трудились 57 таких работников, в Бобруйске — 2, в Могилевском районе — 5.
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