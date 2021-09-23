Как кредитный рейтинг страны влияет на доходы людей
По оценкам S&P и Fitch, Беларуси присвоен рейтинг "B" с негативным прогнозом. Moody’s ранее присвоил рейтинг "B3" со стабильным прогнозом. "Большая тройка" рейтинговых агентств оценивает наши обязательства как "спекулятивные и подверженные высокому кредитному риску".
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в своем последнем обзоре выставило кредитный рейтинг Беларуси, пишет sputnik.by/
Подтверждены долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги страны на уровне "B/B". Прогноз – "негативный".
Эксперты S&P говорят о хрупких перспективах белорусской экономики. И считают, что страна все еще пребывает в состоянии затянувшегося политического кризиса после августа 2020 года.
Сокращение экономики
Специалисты S&P прогнозируют некоторое сокращение белорусской экономики в 2022 году. Примерно на 0,7% из-за введенных санкций.
В агентстве заявили, что экономические ограничения в отношении страны, вероятно, будут влиять на экономику, платежи и бюджет республики в течение будущего года.
При этом в агентстве не исключают, что рейтинг может быть изменен: понижен или улучшен. Понижение может случиться, если нынешние и возможные новые санкции ударят больнее по экономике.
"Понижение рейтинга возможно, если финансовая поддержка со стороны России будет недостаточной", - отмечается в пресс-релизе S&P.
Поддержка России
Улучшение рейтинга возможно, если белорусская экономика приспособится к международным санкциям быстрее, чем ожидают эксперты.
"Стабильный прогноз также возможен, если сохраняющаяся политическая неопределенность сменится на четкие направления политики, которая поддерживает стабильность экономического, финансового и финансового секторов Беларуси", - подчеркнули специалисты.
При этом эксперты отмечают, что Россия по-прежнему привержена поддержке Беларуси: правительство РФ рассматривает возможность предоставления кредита в размере 0,63 млрд. долларов, чтобы частично компенсировать убытки Беларуси от изменений в налогообложении нефти в России.
О чем говорит кредитный рейтинг
Так что же стоит за кредитными рейтингами страны? И как эти рейтинги влияют (или не влияют) на жизнь рядового гражданина, его материальный достаток?
Кредитные рейтинги международные агентства выставляют странам регулярно. Заключения специалистов публикуются в открытых источниках, их активно цитируют мировые СМИ.
Одни эксперты начинают бить тревогу, предрекают ухудшения экономического состояния дел в стране, другие – успокаивают, убеждают население, что ничего катастрофичного в этом нет.
Вообще какой-то общей системы рейтингов в мире нет. Но если изучить более детально кредитные рейтинги разных агентств, то они приблизительно сопоставимы.
Например, "А+" в одной шкале может иметь ту же характеристику, что "А1" во второй.
Как правило, рейтингом с буквой "А" обозначают самые кредитоспособные структуры, с буквой "В" – средние по надежности, с буквой "С" - почти банкроты, а с буквой "D" – банкроты, когда компания или же целая страна больше не может платить по счетам.
Внутри буквенных градаций также есть различия: рейтинг "ВВВ" выше, чем "ВВ", а этот, в свою очередь, лучше рейтинга "В".
Вместе с рейтингом агентства также публикуют прогноз. Он бывает трех видов: "стабильный", "позитивный" или "негативный". Это означает ожидания аналитиков на перспективу, что будет с данной организацией или страной в течение года.
"Рейтинги – это стоимость кредитов"
Все рейтинги обозначают одно и то же – стоимость кредитов, рассказал Sputnik эксперт фондового рынка и финансовый консультант ЗАО "Айгенис" Михаил Грачев.
"Когда на бытовом уровне простой человек приходит в банк и говорит, что хочет построить дом, представитель банка ему задает встречный вопрос: какая у Вас зарплата? Один может сказать, что он удачный бизнесмен, у него уже есть недвижимость, автомобили. А второй клиент расскажет, что из имущества у него старый велосипед и живет он в коммуналке. И в зависимости от того, насколько вы можете обеспечить свой кредит, выдается Вам определенная сумма денег. Сумму, которая будет выдана, выбирает банк. И процент тоже. Если вы удачный бизнесмен - Вам дадут денег столько, сколько нужно. И под малый процент. А если дела не очень – дадут ограниченную сумму и под большой процент, либо вообще откажут в кредите", - отметил Грачев.
По его словам, рейтинги – это общепринятая система оценки платежеспособности клиента.
"Не бесплатное удовольствие"
Эксперт отмечает, что рейтинги для рейтинга никому не нужны. И если целое государство заказывает аналитику, то делает оно это только у влиятельных мировых агентств.
"Это удовольствие не бесплатное. Рейтинг заказывается в том случае, если субъект хозяйствования, в нашем случае государство, имеет цель выйти на международные рынки заимствований. И на этих международных рынках как раз рейтинги и нужны, чтобы не доказывать, что ты не верблюд и у тебя есть право "пользования телевизором", - говорит финансовый аналитик.
Moody’s, S&P или Fitch?
Крупнейшие всемирно известные рейтинговые агентства - Moody’s, S&P и Fitch. Их называют еще "большой тройкой". Все они поддерживают сайты на русском языке, где можно изучить как страновые рейтинги, так и рейтинги отдельных промышленных и финансовых гигантов, а также рейтинги еврооблигаций.
Агентства присваивают рейтинг на основании многочисленных факторов: изучается история развития экономики, реформы, уровень госдолга, уровень инфляции, также учитываются и внешние факторы, мировые кризисы.
"Вообще рейтинг зависит только от тебя, насколько твоя экономика соответствует запросам, определенным параметрам. Если агентства выставят высокий рейтинг – дадут много внешних займов и под малый процент, а если мусорный рейтинг – дадут мало денег и под высокий процент", - отмечает экономический эксперт.
"Оценки максимально реальны"
Михаил Грачев отмечает, что несмотря на разную методологию в составлении рейтингов, оценки всех международных агентств по итогу максимально реальны и авторитетны.
"Фишка в том, что агентства свои работы проводят в открытом доступе. То есть все для всех понятно, что и как оценивают. В этом и признание этих структур. Некоторые говорят, что их оценки субъективны. Но эта субъективность все равно для всех одинаковая, и все по итогу находятся в равных условиях".
Нынешний рейтинг Беларуси отражает реальное состояние дел белорусской экономики и бюджета, считает Грачев.
"Это не самый худший рейтинг, который может быть. Да, сегодня он такой. Но это не значит, что завтра катастрофа будет с экономикой", - говорит он.
А если рейтинга нет?
Эксперты уверены, что отсутствие рейтинга сулит на международном финансовом рынке не самые лучшие перспективы для страны.
"Если нет рейтинга – то ты ничего не получишь на международном рынке, хочешь этого ты или нет. Важно понимать, что даются оценки исключительно добровольно. Хотите брать деньги на внешних рынках – получайте рейтинг, не хотите – сидите дома и "чешите пятку левой ногой", - в шутливой форме комментирует ситуацию с получением рейтинга агентства эксперт.
Плохой рейтинг – бедная жизнь?
По мнению многих аналитиков, сам по себе момент выставления стране определенного финансового рейтинга не влияет на благополучие граждан, которые живут в ней.
"На качество жизни влияет то, как много или мало вы зарабатываете, какая в стране экономическая и финансовая политика на текущий момент, какой объем госбюджета. Нельзя сказать, что выставленный рейтинг Беларуси через какое-то время повлияет на жизнь белорусов. Это не так, нет прямого влияния. Но влияние косвенное есть, потому что все имеет в этой жизни свои последствия", - считает Грачев.
Негативный прогноз по экономике, по данным S&P, никак не обещает финансового краха Беларуси. Но это определенный знак для международных финансовых институтов, что может сделать заимствования для республики впредь более дорогими. А это уже в перспективе увеличит нагрузку на бюджет.
"Хотя Куба уже 70 лет живет в условиях санкций, ограничений и плохих рейтингов. Работы нет, ездят на авто 50-х годов. Хорошо это или плохо? Неизвестно. Хотим мы так жить? Это другой вопрос. И вопрос к нам. Тут все зависит только от нас", - иронизируя подчеркивает аналитик.
12:15 23/09/2021
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