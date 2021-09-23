Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в своем последнем обзоре выставило кредитный рейтинг Беларуси, пишет sputnik.by/





Подтверждены долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги страны на уровне "B/B". Прогноз – "негативный".





Эксперты S&P говорят о хрупких перспективах белорусской экономики. И считают, что страна все еще пребывает в состоянии затянувшегося политического кризиса после августа 2020 года.

Сокращение экономики

Специалисты S&P прогнозируют некоторое сокращение белорусской экономики в 2022 году. Примерно на 0,7% из-за введенных санкций.

В агентстве заявили, что экономические ограничения в отношении страны, вероятно, будут влиять на экономику, платежи и бюджет республики в течение будущего года.





При этом в агентстве не исключают, что рейтинг может быть изменен: понижен или улучшен. Понижение может случиться, если нынешние и возможные новые санкции ударят больнее по экономике.

"Понижение рейтинга возможно, если финансовая поддержка со стороны России будет недостаточной", - отмечается в пресс-релизе S&P.

Поддержка России

Улучшение рейтинга возможно, если белорусская экономика приспособится к международным санкциям быстрее, чем ожидают эксперты.

"Стабильный прогноз также возможен, если сохраняющаяся политическая неопределенность сменится на четкие направления политики, которая поддерживает стабильность экономического, финансового и финансового секторов Беларуси", - подчеркнули специалисты.

При этом эксперты отмечают, что Россия по-прежнему привержена поддержке Беларуси: правительство РФ рассматривает возможность предоставления кредита в размере 0,63 млрд. долларов, чтобы частично компенсировать убытки Беларуси от изменений в налогообложении нефти в России.

О чем говорит кредитный рейтинг

Так что же стоит за кредитными рейтингами страны? И как эти рейтинги влияют (или не влияют) на жизнь рядового гражданина, его материальный достаток?

Кредитные рейтинги международные агентства выставляют странам регулярно. Заключения специалистов публикуются в открытых источниках, их активно цитируют мировые СМИ.

Одни эксперты начинают бить тревогу, предрекают ухудшения экономического состояния дел в стране, другие – успокаивают, убеждают население, что ничего катастрофичного в этом нет.

Вообще какой-то общей системы рейтингов в мире нет. Но если изучить более детально кредитные рейтинги разных агентств, то они приблизительно сопоставимы.

Например, "А+" в одной шкале может иметь ту же характеристику, что "А1" во второй.





Как правило, рейтингом с буквой "А" обозначают самые кредитоспособные структуры, с буквой "В" – средние по надежности, с буквой "С" - почти банкроты, а с буквой "D" – банкроты, когда компания или же целая страна больше не может платить по счетам.

Внутри буквенных градаций также есть различия: рейтинг "ВВВ" выше, чем "ВВ", а этот, в свою очередь, лучше рейтинга "В".

Вместе с рейтингом агентства также публикуют прогноз. Он бывает трех видов: "стабильный", "позитивный" или "негативный". Это означает ожидания аналитиков на перспективу, что будет с данной организацией или страной в течение года.

"Рейтинги – это стоимость кредитов"

Все рейтинги обозначают одно и то же – стоимость кредитов, рассказал Sputnik эксперт фондового рынка и финансовый консультант ЗАО "Айгенис" Михаил Грачев.

"Когда на бытовом уровне простой человек приходит в банк и говорит, что хочет построить дом, представитель банка ему задает встречный вопрос: какая у Вас зарплата? Один может сказать, что он удачный бизнесмен, у него уже есть недвижимость, автомобили. А второй клиент расскажет, что из имущества у него старый велосипед и живет он в коммуналке. И в зависимости от того, насколько вы можете обеспечить свой кредит, выдается Вам определенная сумма денег. Сумму, которая будет выдана, выбирает банк. И процент тоже. Если вы удачный бизнесмен - Вам дадут денег столько, сколько нужно. И под малый процент. А если дела не очень – дадут ограниченную сумму и под большой процент, либо вообще откажут в кредите", - отметил Грачев.

По его словам, рейтинги – это общепринятая система оценки платежеспособности клиента.

"Не бесплатное удовольствие"

Эксперт отмечает, что рейтинги для рейтинга никому не нужны. И если целое государство заказывает аналитику, то делает оно это только у влиятельных мировых агентств.

"Это удовольствие не бесплатное. Рейтинг заказывается в том случае, если субъект хозяйствования, в нашем случае государство, имеет цель выйти на международные рынки заимствований. И на этих международных рынках как раз рейтинги и нужны, чтобы не доказывать, что ты не верблюд и у тебя есть право "пользования телевизором", - говорит финансовый аналитик.

Moody’s, S&P или Fitch?

Крупнейшие всемирно известные рейтинговые агентства - Moody’s, S&P и Fitch. Их называют еще "большой тройкой". Все они поддерживают сайты на русском языке, где можно изучить как страновые рейтинги, так и рейтинги отдельных промышленных и финансовых гигантов, а также рейтинги еврооблигаций.

Агентства присваивают рейтинг на основании многочисленных факторов: изучается история развития экономики, реформы, уровень госдолга, уровень инфляции, также учитываются и внешние факторы, мировые кризисы.

"Вообще рейтинг зависит только от тебя, насколько твоя экономика соответствует запросам, определенным параметрам. Если агентства выставят высокий рейтинг – дадут много внешних займов и под малый процент, а если мусорный рейтинг – дадут мало денег и под высокий процент", - отмечает экономический эксперт.

"Оценки максимально реальны"

Михаил Грачев отмечает, что несмотря на разную методологию в составлении рейтингов, оценки всех международных агентств по итогу максимально реальны и авторитетны.

"Фишка в том, что агентства свои работы проводят в открытом доступе. То есть все для всех понятно, что и как оценивают. В этом и признание этих структур. Некоторые говорят, что их оценки субъективны. Но эта субъективность все равно для всех одинаковая, и все по итогу находятся в равных условиях".

Нынешний рейтинг Беларуси отражает реальное состояние дел белорусской экономики и бюджета, считает Грачев.

"Это не самый худший рейтинг, который может быть. Да, сегодня он такой. Но это не значит, что завтра катастрофа будет с экономикой", - говорит он.

А если рейтинга нет?

Эксперты уверены, что отсутствие рейтинга сулит на международном финансовом рынке не самые лучшие перспективы для страны.

"Если нет рейтинга – то ты ничего не получишь на международном рынке, хочешь этого ты или нет. Важно понимать, что даются оценки исключительно добровольно. Хотите брать деньги на внешних рынках – получайте рейтинг, не хотите – сидите дома и "чешите пятку левой ногой", - в шутливой форме комментирует ситуацию с получением рейтинга агентства эксперт.

Плохой рейтинг – бедная жизнь?

По мнению многих аналитиков, сам по себе момент выставления стране определенного финансового рейтинга не влияет на благополучие граждан, которые живут в ней.

"На качество жизни влияет то, как много или мало вы зарабатываете, какая в стране экономическая и финансовая политика на текущий момент, какой объем госбюджета. Нельзя сказать, что выставленный рейтинг Беларуси через какое-то время повлияет на жизнь белорусов. Это не так, нет прямого влияния. Но влияние косвенное есть, потому что все имеет в этой жизни свои последствия", - считает Грачев.

Негативный прогноз по экономике, по данным S&P, никак не обещает финансового краха Беларуси. Но это определенный знак для международных финансовых институтов, что может сделать заимствования для республики впредь более дорогими. А это уже в перспективе увеличит нагрузку на бюджет.

"Хотя Куба уже 70 лет живет в условиях санкций, ограничений и плохих рейтингов. Работы нет, ездят на авто 50-х годов. Хорошо это или плохо? Неизвестно. Хотим мы так жить? Это другой вопрос. И вопрос к нам. Тут все зависит только от нас", - иронизируя подчеркивает аналитик.



