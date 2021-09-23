Государственное регулирование цен на социально значимые товары продлено до Нового года, сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, пишет sputnik.by





Ценовое регулирование в соответствии с постановлением № 60 продлевается на 20 групп социально значимых товаров. Постановлением от 1 сентября МАРТ уже продлевал "сдерживание" цен на 10 групп социально значимых товаров до Нового года.





"Таким образом, по 31 декабря 2021 г. включительно ценовое регулирование на социально значимые товары будет осуществляться в соответствии с постановлениями МАРТ № 59 и № 60", - говорится в сообщении ведомства.

"Под присмотром" государства находятся более 30 категорий продуктов. В список входят рыба (и некоторые рыбные консервы), говядина и свинина, мясо кур, колбаса, молоко и кефир, сыры и творог, масло растительное и сливочное, яйца, крупы, хлеб, картофель, детское питание, чай, кофе и другое. Весь перечень социально значимых товаров можно посмотреть здесь.



