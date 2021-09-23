Вечный, молодой, а в старости - дорогой. Новые тарифы на социальные услуги в домах-интернатах установлены в Минске
Соответствующее решение Мингорисполкома от 9 сентября 2021 года №2693 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Тарифы установлены на социальные услуги, которые предоставляются столичными государственными учреждениями на платных условиях.
Так, городские власти определили суточные цены для следующих видов интернатов: для престарелых и инвалидов (Br41,67) и аналогичного интерната с повышенной комфортностью (Br47,92), психоневрологического для престарелых и инвалидов (Br30,36) и для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (Br25,90).
Ранее решение о повышении тарифов на социальные услуги принималось 31 января 2020 года.
10:31 23/09/2021
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