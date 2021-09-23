Тарифы установлены на социальные услуги, которые предоставляются столичными государственными учреждениями на платных условиях.





Так, городские власти определили суточные цены для следующих видов интернатов: для престарелых и инвалидов (Br41,67) и аналогичного интерната с повышенной комфортностью (Br47,92), психоневрологического для престарелых и инвалидов (Br30,36) и для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (Br25,90).





Ранее решение о повышении тарифов на социальные услуги принималось 31 января 2020 года.



