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Сегодня ночью могут не работать карточки ряда банков

«Банковский процессинговый центр» запланировал на сегодняшнюю ночь технологические работы. Они будут проводиться 24 сентября с 3:20 до 4:00 на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.


В это время возможные перебои в обслуживании держателей карт банков-партнеров центра. Они могут столкнуться с отказами в пунктах выдачи наличных, банкоматах, терминалах. С БПЦ сотрудничают многие крупные банки Беларуси.
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