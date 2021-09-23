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ТОП-100 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Кто лидер

В топ-100 самых успешных и влиятельных бизнесменов, который составил в этом году «Ежедневник», Виктор Кислый сместил лидера последних двух рейтингов Александра Мошенского.

ТОП-100 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Кто лидер
Совладелец Wargaming Виктор Кислый вновь назван самым успешным и влиятельным бизнесменом Беларуси
Основатель и ключевой владелец Wargaming Group уже возглавлял рейтинг «Ежедневника» по итогам 2016 года. В феврале 2016 года Кислый был также признан официальным долларовым миллиардером изданием Bloomberg.

Возврату Кислого после перерыва на первую строчку, в значительной степени, поспособствовала закрытая им в 2020 году сделка по продаже разработчика и паблишера мобильных приложений Melsoft. Она входит в настоящее время  в первую десятку M&A-сделок в истории независимой Беларуси. По оценкам, покупатель Melsoft, израильский холдинг Moon Active, мог выплатить Кислому и его партнеру Николаю Кацелапову от 500 млн долларов и выше.

Сопоставимая по объему продажа другого разработчика мобильных приложений Easybrain позволила, в свою очередь, заметно улучшить свои позиции в рейтинге Петру Скоромному и Матвею Тимошенко, а их партнеру Олегу Грушевичу впервые войти в топ-100 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Белорусы также стали одними из крупнейших акционеров своего партнера по сделке шведского геймдев-конгломерата Embracer Group, стоимость акций которого в последнее время демонстрировала устойчивый рост вверх.

IT-отрасль, несмотря на проблемы, с которыми она столкнулась в Беларуси после событий августа 2020 года, не только удержала, но расширила свое присутствие среди первой сотни самых успешных и влиятельных. В новой версии рейтинга «Ежедневника», в силу внешних и внутренних факторов, сокращенного составителями до ста персон, IT представляет почти треть. В первую десятку, кроме Кислого, вошли также Аркадий Добкин и Виктор Прокопеня.

Кроме IT-отрасли, улучшились позиции и расширилось представительство транспортников и логистов.

Из-за того, что в 2020 году топ по известным причинам не выходил, в этой версии объединены и учитываются показатели и события 2019-го, 2020-го и начала 2021-го годов.

Вошедшие в первую десятку Алексей Олексин и Николай Воробей достигли значительного прогресса в этом периоде. Первый – в логистике и на табачном рынке, второй, например, в экспансии на украинский рынок. Но последствия европейских и американских санкций, введенных лично против них и их бизнесов, несомненно, скажутся на динамике развития, стоимости активов и перспективе удержаться в верхних рядах рейтинга.

В десятку вошли
 

Виктор Кислый, генеральный директор Wargaming Group Ltd.

 

Интересы: IT, финансы, девелопмент, инвестиции.

 

Алексей Олексин, директор СЗАО Энерго-Оил

 

Интересы: Конгломерат, топливо и энергетика, транспорт и логистика, продовольствие, торговля, девелопмент, отдых и развлечения, инвестиции.

 

Аркадий Добкин, президент и председатель совета директоров EPAM Systems Inc.

 

Интересы: IT, инвестиции, девелопмент.

 

Александр Луценко, председатель совета директоров Sodrugestvo Group S.A.

 

Интересы: Продовольствие, транспорт и логистика, торговля.

 

Николай Воробей, директор ООО Интерсервис, член наблюдательного совета ЗАО Абсолютбанк.

 

Интересы: Топливо и энергетика, транспорт и логистика, финансы, отдых и развлечения, девелопмент, деревообработка.

 

Александр Мошенский, генеральный директор СП ООО Санта Импэкс Брест.

 

Интересы: генеральный директор СП ООО Санта Импэкс Брест. Брест Конгломерат, продовольствие, торговля, транспорт и логистика, отдых и развлечения, девелопмент, инвестиции, легпром, финансы, IT.

 

Виктор Прокопеня, владелец VP Capital, директор Capital Com (UK) Ltd.

 

Интересы: Инвестиции, IT, финансы.

 

Владимир Василько, председатель совета директоров Eurotorg Holding Plc.

 

Интересы: Конгломерат, торговля, продовольствие, девелопмент, финансы, транспорт и логистика.

 

Сергей Литвин, член совета директоров Eurotorg Holding Plc.

 

Интересы: Конгломерат, торговля, продовольствие, девелопмент, финансы, транспорт и логистика.

 

Александр  Центер, председатель наблюдательного совета Группы компаний А-100.
ej.by
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