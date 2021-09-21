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Беларусь в Глобальном индексе инновационности снова осталась позади соседей

По мнению авторитетных экспертов, в белорусской инновационной сфере есть проблемы с таким показателем, как «сложность рынка». Тогда как человеческий капитал тянет страну вверх.

Всемирная организация интеллектуальной собственности, INSEAD и Cornell SC Johnson College of Business представили доклад «Глобальный индекс инновационности 2021», пишет thinktanks.by

Беларусь заняла в рейтинге 62 место, улучшив свои позиции на два пункта по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего отстает наша страна по такому показателю, как «сложность рынка». Наилучшие результаты демонстрирует в сфере производительности знаний и технологий, а также по человеческому капиталу.

Среди постсоветских стран лучшая позиция у Эстонии – она вплотную подошла к двадцатке инновационных лидеров, заняв 21-е место. Россия оказалась на 45-м месте (в 2020 году была на 47-м месте). Польша заняла 40-ое место (была на 38-м), Латвия – на 38-м, Литва – на 39-м.

В целом Европа является вторым самым инновационным регионом в мире после Северной Америки. 16 европейских стран являются лидерами инноваций, то есть входят в топ-25. Всего рейтинг включает 132 страны.

Доклад Глобального инновационного индекса 2021 года приурочен теме «Отслеживание инноваций в течение кризис COVID-19». В нем делается вывод, что инвестиции в инновации проявили большую стойкость во время пандемии COVID-19.
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