











Документ подписал председатель Миноблисполкома Александр Турчин и директор китайского Института культуры и экономики Цзиньтай Цай Чуаньцин, пишет БелТА.

Совместно с Компанией фармацевтических технологий Сишаньцинсюе в парке «Великий камень» планируют построить завод по производству капсул Линлань Ицин против COVID-19, состоящих из лекарственных трав.

На первом этапе в бондовой зоне собираются построить фасовочный цех капсул. Здесь будут проводить расфасовку готовой продукции из Китая, после чего ее будут реализовывать в соседние страны и регионы, такие как Украина, Россия, Евросоюз. На втором этапе стороны планируют построить цех по очистке лекарственных трав для использования местного сырья. Среди них – чага березовая и одуванчик. А на третьем собираются организовать полноценное производство и сбыт широкого ассортимента препаратов китайской традиционной медицины.

«Сегодня обсуждали создание специального центра, который будет заниматься вопросами традиционной медицины. На территории страны будут выращивать те травы, которые требуются китайскому рынку. Также будем производить китайский препарат от коронавируса», – отметил председатель Минского облисполкома Александр Турчин.