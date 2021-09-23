



Годовая инфляция в Беларуси по-прежнему держится на уровне двузначной цифры. При этом высокими остаются инфляционные и девальвационные ожиданий населения, что несет дополнительные риски для экономики. Например, на этом фоне белорусы продолжают забирать из банков вклады. Впереди — повышение цен на некоторые товары и услуги, а также рост ставок налогов. Чиновники и эксперты спрогнозировали, что в Беларуси будет дальше с ценами. Их прогнозы отличаются.





По планам властей, мобильная связь, интернет, стационарная телефонная связь, почтовые услуги должны подорожать на 4% в четвертом квартале. Это предусмотрено для компенсации роста затрат, но не выше уровня прогнозируемой базовой инфляции.





До конца года также должен подорожать проезд в городском общественном транспорте, ожидаемый рост — 6,8%, или 5 копеек за одну поездку (речь про подорожание одного талона). В октябре-декабре также должны поднять тарифы на пассажирские перевозки пригородным автомобильным транспортом — на 11,1%, или на 1 копейку за один километр.





С начала 2022 года в Беларуси планируют поднять тарифы на ЖКУ, увеличить многие налоги. Напомним, в этом году чиновники сделали белорусам новогодний «подарок»: подняли с 1 января НДС на лекарства, медизделия, детские товары, многие продукты питания, что отразилось на розничных ценах.









Прогноз по инфляции от международных организаций h3>

Эксперты международного агентства S&P Global Ratings прогнозируют, что инфляция в Беларуси к концу этого года составит 9,3%, а 2022-го — 8%.

«На наш взгляд, Национальный банк Беларуси стоит перед трудным выбором между поддержкой роста и выполнением своего мандата по обеспечению стабильности цен. Инфляция была выше целевого показателя с середины 2020 года, достигнув пика в 9,9% в июне 2021 года из-за обесценения валюты, налога на добавленную стоимость, повышения административных цен и повышения цен на продукты питания. Несмотря на прошлый прогресс в переходе к более гибким денежно-кредитным условиям, включая режим плавающего обменного курса, мы считаем, что пространство для маневра Нацбанка Беларуси ограничено», — отмечают эксперты агентства.

Эксперты агентства также обращают внимание на то, что Нацбанк приостановил переход к режиму таргетирования инфляции.

«Нацбанк сосредоточился, скорее, на широкой денежной массе в качестве своего промежуточного целевого показателя денежно-кредитной политики. Учреждение также прекратило принимать заранее запланированные решения по процентной ставке», — уточняют в S&P Global Ratings. Все это, по мнению экспертов, несет дополнительные риски для ускорения инфляции. Эксперты Евразийского банка развития прогнозируют инфляцию в Беларуси по итогам этого года в 9,2%, а 2022-го — 6,5%.

«Замедлению инфляции в 2022 году могут способствовать снижение темпов роста цен на сырье в мире и постепенное восстановление глобальных цепочек поставок. При этом повышенные инфляционные ожидания населения и предприятий будут ограничивать скорость приближения инфляции к целевым уровням Национального банка», — полагают аналитики ЕАБР.

Среди факторов риска, которые могут спровоцировать рост цен, — неопределенность санкций, снижение урожая зерновых в Беларуси, а также вероятность наращивания эмиссионного кредитования для временного поддержания высоких показателей роста ВВП.



Прогноз по инфляции от чиновников





Министр экономики Александр Червяков заявил, что в 2022 году инфляция не превысит 6%. При этом чиновники считают, что на внутренний спрос не стоит делать ставку, планируя рост экономики, основной упор хотят сделать на внешний. Напомним, в Беларуси продолжают падать продажи непродовольственных товаров, а по продовольствию наблюдается слабый рост.





Однако прогнозы и планы чиновников далеко не всегда выполняются на практике. Например, на этот год изначально планировали инфляцию до 5%, несмотря на то, что повышали НДС на многие товары, что отразилось на розничных ценах в сторону увеличения. После этого прогноз пересмотрели до 9%. Из-за разогнавшейся инфляции, например, седьмой месяц подряд падают реальные пенсии. Реальные доходы белорусов тем временем показали минимальный рост с конца 2017 года.



