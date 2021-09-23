"Так, в 2021 году крупное деревообрабатывающее предприятие реализовало свою продукцию на сумму более Br100 тыс. с незначительной рентабельностью коммерческим организациям, которые после минимальной доработки (распиловка и укладка на поддоны) экспортировали ее по ценам в 1,5-10 раз дороже", - говорится в сообщении в телеграм-канале КГК в среду. Его цитирует Интерфакс-Запад





По подсчетам госконтроля, при продаже этой продукции по рыночным ценам без посредников предприятие могло бы дополнительно получить более Br500 тыс.





"Исключение посреднических схем при закупках сырья и материалов позволило бы деревообрабатывающим организациям региона сэкономить свыше Br400 тыс. В частности, предприятия приобретали мебельную фурнитуру через цепочку посредников с наценкой до 140%, запчасти для автотранспорта – до 313%", - сказано в сообщении КГК.





Областной комитет госконтроля предложил органам управления принять меры по обеспечению работы деревообрабатывающих организаций без необоснованных посредников, а также по снижению себестоимости выпускаемой продукции, повышению ее конкурентоспособности и увеличения объемов реализации.



