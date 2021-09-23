Еврорадио обсудило с экспертом, почему проект пенсионной реформы, согласно которому люди сами смогут копить себе на пенсию, — это хороший шаг, но пенсионный возраст всё равно придётся повышать.

Государство добавит ещё 3% к добровольным отчислениям

Сейчас в Беларуси солидарная пенсионная система. То есть те 29%, которые идут из зарплат в ФСЗН, сразу тратятся на пенсии старшего поколения. Проблема в том, что трудоспособного населения становится всё меньше, а пенсионеров больше. Поэтому пенсионный возраст поднимается, а денег в ФСЗН всё равно не хватает.





Проект пенсионной системы, о котором рассказало Минтруда, предполагает, что у белорусов будет возможность самостоятельно отчислять деньги себе на пенсию, но прежние отчисления в ФСЗН всё равно остаются. При этом государство предлагает поощрение.





— Программа выгодно отличается от существующих механизмов, например от самостоятельного пенсионного страхования, тем, что государство через работодателя дублирует часть взносов, — рассказывает академический директор BEROC Катерина Борнукова. — То есть, если вы захотите в добровольную систему вложить до 3% своей зарплаты, то государство продублирует со своей стороны ещё 3% в накопительный счёт. К сожалению, это действует только до 3%. Если вы захотите откладывать до 10%, государство всё равно будет дублировать только 3%. Тем не менее это позитивный бонус в пользу использования схемы.

Если зарплата 900 рублей, то как откладывать?

Эксперт оценивает такую систему позитивно, ведь проблема пенсионной системы в Беларуси обсуждается давно. Есть и пока неотвеченные вопросы по нововведению.





— На каких условиях эти деньги будут накапливаться? В идеале они должны быть вложены в какой-то накопительный фонд, который, в свою очередь, вкладывает эти деньги в растущие активы.





Если деньги просто хранить в рублях или даже в долларах, то за годы сбережения значительно “подъест” инфляция.

— Очевидно, что эти деньги нужно как-то инвестировать, но ответа на вопрос, как эти деньги будут сохраняться, я пока не видела.





Хотя шаг и хороший, проблем пенсионного обеспечения это не решит. Ведь система добровольная и большинство людей не будут в ней участвовать, считает Катерина Борнукова.





— Люди могут не видеть смысла откладывать небольшие проценты. Когда у нас медианная зарплата в районе 900 рублей, для кого-то и 90 рублей в месяц отложить сложно. С другой стороны, не очень понятно, как это в будущем тебе поможет.





Выхлоп не очень ясен из этих вложений, потому что они небольшие: до 10%. А с другой стороны, у нас вообще нет традиции долгосрочных сбережений. Люди не будут рассматривать это как нечто, что необходимо иметь.

Доверие к государству низкое

Пользоваться такой системой будут только несколько процентов населения, считает эксперт. И как раз для тех, кто с наибольшей вероятностью будет готов делать дополнительные отчисления на пенсию, непонятно, как будет работать механизм.

— Например, айтишники, которые получают льготы по ФСЗН. Будут ли их вложения дублироваться? Потому что айтишник платит ФСЗН со средней зарплаты по стране. Если он отложит 3% из своей зарплаты, государство продублирует 3% от средней или как это будет работать? То же самое с ИП. Они платят взносы с минимальной зарплаты. Скорее всего, государство будет дублировать процент тоже с минимальной зарплаты, а не с дохода.





Не решает нововведение и главного вопроса: где взять денег на финансирование пенсий уже сейчас?





— Панацеи в краткосрочном периоде и нет. В долгосрочном периоде это обязательная накопительная система. Но, конечно, уровень доверия общества к государству не такой высокий, чтобы можно было вводить обязательную накопительную систему, — подчёркивает Катерина Борнукова.





Снова придётся повышать пенсионный возраст

Кроме того, полностью на накопительную систему прямо сейчас перейти невозможно, ведь на нынешних пенсионеров тоже где-то нужно взять денег, которых нет.





— Думаю, это одна из причин, почему сейчас не вводится обязательный накопительный компонент. Во-первых, это как возможность показать людям, как это работает. Во-вторых, механизмом воспользуется немного людей и потери бюджета этих 3%, которые государство фактически дублирует, не будут значительными.





Если вводить полноценную накопительную систему, действительно будут большие потери. Деньги, которые пойдут в накопительную систему, не пойдут в солидарную. Эту проблему нужно решить.





Момент, когда ФСЗН был в профиците и сделать такой переход можно было относительно безболезненно, власти упустили. Сейчас средства нужно искать в бюджете.





— Значит, нужно сокращать другие расходы, возможно. Думать над другими источниками дохода от той же приватизации. Возможно, они бы могли стать основой финансирования накопительной системы. И тут тоже надо честно признаться, что накопительная система начнёт работать только через много лет.





Но и текущий формат солидарной системы, к сожалению, для нас неподъёмный по финансам. Скорее всего, дальше снова придётся повышать пенсионный возраст.

А как у других?

В развитых странах пенсионная система состоит из трёх составляющих: солидарная система, как в Беларуси, обязательная накопительная система и возможность копить на пенсию параллельно с обязательными отчислениями.





— Солидарная система фактически является страховым элементом. То есть, если вы за жизнь не заработали, не смогли отложить, то солидарная пенсионная система — такое пособие по бедности. Это везде практически есть, даже в США, — рассказывает Катерина Борнукова.





Чаще всего встречается обязательная накопительная система, когда процент от зарплаты обязательно надо переводить в пенсионные фонды.





— Отличие между странами только в том, что где-то есть единый пенсионный фонд, где-то можно выбирать между несколькими конкурирующими фондами и так далее. И во многих странах существует параллельная накопительная пенсионная система, где люди могут ещё добровольно откладывать в накопительные фонды, а государство это каким-то образом стимулирует. Тоже либо дублирует частично вклады населения, либо освобождает их от налогов и так далее, — заключает Катерина Борнукова.



