Такое мнение высказал научный руководитель Института экономики Российской Академии наук, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг в ходе очередного белорусско-российского экспертного диалога, организованного Центром социально-экономических исследований CASE Belarus и Пресс-клубом.

Thinktanks.by предлагает выдержки из его выступления:





- В моем представлении, в целом санкционная политика Запада усиливает солидарность политической элиты вокруг президента. И в этом смысле санкции не являются средством обеспечения демократического развития. Но с другой стороны, конечно же, санкции могут влиять на экономическое положение страны достаточно сильно. Тем более, западные санкции носят долгосрочный характер. Но я хотел бы подчеркнуть то обстоятельство, что Запад сейчас находится не в очень хорошем положении. У них есть собственные проблемы. Я бы скорее подумал о том, что западная стратегия такова, что если будет очень давить на Беларусь, то может окончательно вдавить ее в Россию. Я полагаю, что эта хватка не будет сильно «бульдожьей» и наступит очередной раунд потепления отношений с Беларусью.





На мой взгляд, имеет значение такой факт: принятое в августе 2021 года МВФ, вопреки ожиданиям противников Лукашенко, решение о выделении Беларуси около 1 млрд долларов в виде специальных прав заимствования на борьбу с ковидом. Решение о помощи Беларуси было принято, в отличие от Венесуэлы, Афганистана, Мьянмы. Думаю, что здесь нет простой зависимости санкционной политики.





Мне кажется, нужно иметь ввиду, что Путин сделал выбор. Если санкции будут увеличиваться в отношении Беларуси, то Россия будет помогать дальше Минску и тем самым ослаблять влияние санкций. По разным данным, эта помощь может составлять до 5 млрд долларов в год. Я знаю, что в Беларуси есть много людей, которые считают, что Россия не субсидирует Беларусь. А помощь – это обмен на военно-политическую лояльность. Но мне не кажется, что это правильно.





Для Беларуси важно иметь деньги и ей удается их получать. Я думаю, что эта история с 28 интеграционными программами, она очень показательна. Похоже, что никакого интеграционного шага здесь нет. Это выражается в том, что обе стороны отказались от единой валюты. Но смешно, что стороны высказались за общую макроэкономическую политику, которая без единой валюты невозможна.





Однако здесь надо понимать, что белорусская экономика в 30 раз меньше российской и равноправная интеграция невозможна. Поэтому любой истинно интеграционный шаг ведет к тому, что Беларусь утрачивает независимость.





Как экономическая ситуация будет складываться в Беларуси? Трудно предполагать, что экономическое поражение приведет к смене режима. Я не думаю, что это возможно. А демократизация режима, в хорошем смысле, возможна только тогда, когда начнется диалог власти с сильной оппозицией. А сильная оппозиция не может возникнуть, поскольку сейчас уже закрыт путь для широких протестов. Поэтому я смотрю здесь вперед пессимистически. Нет решения в том, что Запад пойдет на еще большее усиление санкций. Запад не хотел бы иметь, скорее всего, украинизацию Беларуси.





С другой стороны, мы надеялись, что после первого широкого протеста появилась фигура президента Беларуси, который мог бы удовлетворить и Запад и Россию. Похоже, такие разговоры были. Я не знаю, сейчас они идут или нет. Но мне кажется, что момент уже упущен. Репрессии в Беларуси очень сильны и, похоже, не будет никакого отступления от такого способа действий.



