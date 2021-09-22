За забастовку? Силовики за два дня задержали по меньшей мере 12 рабочих
В Беларуси проходят задержания рабочих, которые заявляли о забастовке.
Один из задержанных
Правозащитный центр "Весна" называет следующие фамилии задержанных:
Сергей Шелест, "Гродно Азот", помещен в СИЗО КГБ
Андрей Погярило,"Гродно Азот", помещен в СИЗО КГБ
Владимир Журавко, "Гродно Азот"
Ирина Мацкевич, девушка Владимира Журавко
Валентин Тереневич, «Гродно Азот»
Григорий Рубан, «Гродно Азот»
Дмитрий Ильющенко « Гродно Азот»
Вадим Ефименко, «Гродно Азот»
Александр Гашников, БМЗ, помещен в СИЗО КГБ
Анна Аблаб, Белорусская железная дорога, помещена в СИЗО КГБ
Сергей Дзюба, Белорусская железная дорога, помещен в СИЗО КГБ
Алексей Сидор, машинист цеха "карбамид-2" на " Гродно Азоте»
Первоначально появилась информация, что бывший "азотовец «из цеха» Аммиак-3" Сергей Шелест успел уехать за границу, однако потом его нашли в "американке".
Пока нет точной информации о том, в чем обвиняют задержанных.
21:23 22/09/2021
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