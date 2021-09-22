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За забастовку? Силовики за два дня задержали по меньшей мере 12 рабочих

В Беларуси проходят задержания рабочих, которые заявляли о забастовке.

За забастовку? Силовики за два дня задержали по меньшей мере 12 рабочих
Один из задержанных
Правозащитный центр "Весна" называет следующие фамилии задержанных:

Сергей Шелест, "Гродно Азот", помещен в СИЗО КГБ

Андрей Погярило,"Гродно Азот", помещен в СИЗО КГБ

Владимир Журавко, "Гродно Азот"

Ирина Мацкевич, девушка Владимира Журавко

Валентин Тереневич, «Гродно Азот»

Григорий Рубан, «Гродно Азот»

Дмитрий Ильющенко « Гродно Азот»

Вадим Ефименко, «Гродно Азот»

Александр Гашников, БМЗ, помещен в СИЗО КГБ

Анна Аблаб, Белорусская железная дорога, помещена в СИЗО КГБ

Сергей Дзюба, Белорусская железная дорога, помещен в СИЗО КГБ

Алексей Сидор, машинист цеха "карбамид-2" на " Гродно Азоте»

Первоначально появилась информация, что бывший "азотовец «из цеха» Аммиак-3" Сергей Шелест успел уехать за границу, однако потом его нашли в "американке". 

Пока нет точной информации о том, в чем обвиняют задержанных.
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