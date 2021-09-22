Правозащитный центр "Весна" называет следующие фамилии задержанных:





Сергей Шелест, "Гродно Азот", помещен в СИЗО КГБ





Андрей Погярило,"Гродно Азот", помещен в СИЗО КГБ





Владимир Журавко, "Гродно Азот"





Ирина Мацкевич, девушка Владимира Журавко





Валентин Тереневич, «Гродно Азот»





Григорий Рубан, «Гродно Азот»





Дмитрий Ильющенко « Гродно Азот»





Вадим Ефименко, «Гродно Азот»





Александр Гашников, БМЗ, помещен в СИЗО КГБ





Анна Аблаб, Белорусская железная дорога, помещена в СИЗО КГБ





Сергей Дзюба, Белорусская железная дорога, помещен в СИЗО КГБ





Алексей Сидор, машинист цеха "карбамид-2" на " Гродно Азоте»





Первоначально появилась информация, что бывший "азотовец «из цеха» Аммиак-3" Сергей Шелест успел уехать за границу, однако потом его нашли в "американке".





Пока нет точной информации о том, в чем обвиняют задержанных.







