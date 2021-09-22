



Лука Филат. Фото: noi.md.





Великобритания передаст деньги согласно межправительственному меморандуму, который 21 сентября подписали министр труда и социальной защиты Молдавии Марчел Спатарь и посол Великобритании в Кишиневе Стивен Фишер. «Средства, конфискованные у Луки Филата в ноябре 2019 года, по праву принадлежат молдавскому народу», — заявил Фишер.





Средства направят на оплату труда 566 личных помощников для людей с тяжелой инвалидностью, рассказал Спатарь. Молдавский министр отметил, что возвращение денег — «доказательство искренней поддержки Великобритании».





О возврате Молдове денег, конфискованных у Луки Филата по решению суда Великобритании, сообщила в мае президент Молдовы Майя Санду на брифинге с министром европейского соседства Великобритании Венди Мортон.





В феврале 2019 года лондонский суд обязал 22-летнего Луку Филата выплатить незаконно полученные деньги, писала The Guardian. Национальное криминальное агентство Британии выяснило, что деньги на счета Филата поступали с крупных депозитов зарубежных компаний, в том числе из Турции и Каймановых островов. Прибыв в Британию в 2016 году, сын политика арендовал пентхаус за почти за 400 тыс. фунтов в элитном районе Найтсбридж и купил Bentley примерно за 200 тыс. фунтов. Правоохранители пришли к выводу, что Филат живет в Великобритании на деньги, полученные от незаконной деятельности отца. В 2018 г ду счета Филата-младшего заблокировали.