Основатель PandaDoc Сергей Борисюк прокомментировал в фейсбуке новость о том, что компания привлекла инвестиции и стала единорогом.





Сергей Борисюк





— Сегодня большой день для PandaDoc. Мы рады объявить о раунде серии «C» и статусе единорога.





Мы начали работать ещё в 2011 году. Небольшая команда из Беларуси без опыта работы с B2B SaaS. На самом деле практически без опыта. Мы смешали страсть, видение и предпринимательские способности Никиты с моим интересом к инжинирингу и дизайну.





Мы учились, повторяли, терпели неудачу, учились снова и шаг за шагом продвигались вперед. Это было нелегко, но весело. С каждым шагом мы добавляли все больше и больше талантов и идей.





Наша исполнительная команда привнесла лидерство, структуру и предсказуемость. Наши инвесторы и консультанты принесли нам необходимые знания и ресурсы. Наши клиенты добавили доверия, любви и много отзывов, чтобы мы могли становиться лучше с каждым днем. Все наши Панды, бывшие и нынешние, сделали все это возможным благодаря своему энтузиазму и большому усердию. И, конечно же, наши семьи, которые оказали нам огромную поддержку в этом путешествии.





Хочу поблагодарить всех, с кем мне довелось поработать. Я многому научился.





Нам очень повезло добавить нового единорога, созданного белорусами, в список 0,7% компаний, вышедших на этот уровень. Горжусь быть Пандой, горжусь быть елорусом, написал Борисюк.





Стартап PandaDoc с белорусскими корнями завершил инвестраунд C. Точная сумма инвестиций не раскрывается. По итогам раунда компания оценивается в миллиард долларов. Об этом сообщает Techcrunch.

Раунд возглавили OMERS Growth Equity и G Squared. Также участниками раунда выступили Altos Ventures, Rembrandt Venture Partners, One Peak Partners и венчурное подразделение Microsoft M12.

— Мы планируем расширять и углублять те области, в которых мы уже работаем. Также планируем выйти на мировой рынок в этом году и инвестировать в локализацию и международный рост, — заявил основатель компании Микита Микадо.

По информации Techcrunch, клиенты PandaDoc в настоящее время распределены примерно в 130 странах. За последний год база пользователей компании выросла на 80%, выручка на 63%.

Фаундеры PandaDoc — Сергей Борисюк и Микита Микадо.

Микита Микадо

Компания в Беларуси сейчас ликвидируется. Решение о закрытии офиса PandaDoc собственники приняли еще в феврале этого года. Это связано с прошлогодними событиями.

Летом 2020 года Микита Микадо и Сергей Борисюк инициировали создание частной инициативы по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию.

Уже в сентябре в офисе компании прошли обыски. Четыре сотрудника PandaDoc оказались в СИЗО, их обвинили в мошенничестве. Позже троим из них изменили меру пресечения и выпустили из СИЗО. Дольше всех в неволе удерживался менеджер по продукту Виктор Кувшинов, он вышел на свободу только в августе, спустя почти год после задержания.

Побывали в заложниках



Умные, талантливые, успешные, неравнодушные этой власти не нужны. Вот такая история.







