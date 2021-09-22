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Гайдукевич рассказал, что будет делать, чтобы штаны в Беларуси стоили дешевле, чем в Польше

«Почему мир сейчас штормит? Потому что идет формирование Депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич высказался про то, почему «мир сейчас штормит» и о санкциях. А также предложил, что нужно делать, чтобы не покупать штаны в Белостоке.


«Почему мир сейчас штормит? Потому что идет формирование новых центров политической силы. Беларусь заняла в этом процессе достойное место. Кто-то говорит, что у нас закончились отношения с Европой, но это не так. Они только начинаются», — заявил он на на «Альфа Радио».

Он сказал, что «С сильными всегда будут разговаривать. Скажу больше: переговоры уже идут, есть желание диалога, которое будет наблюдаться и дальше. По одной простой причине: Европа имеет собственные интересы в России, Беларуси и ЕАЭС».

Высказался депутат и про санкции.

«Санкции могут быть благом. Объясню, почему. За это время, пока мы не ездим в Белосток за кофе и штанами, давайте сделаем так, чтобы, когда отношения наладятся, мы больше и не ездили за ними», — предложил Гайдукевич.

По его мнению, «для этого надо немножко поработать внутри страны, чтобы у наших граждан не возникало желания ехать за рубеж, потому что в Союзном государстве купить необходимые товары можно будет дешевле, и они будут качественнее. Вот чем мы должны заниматься».
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