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Литва хочет проводить рентген-контроль ж/д составов из Беларуси

Таможенный департамент Литвы подписал договор об установке на железнодорожном КПП в Кене на границе с Беларусью системы рентгеновского контроля проходящих составов.



Об этом сообщил представитель ведомства Витас Волунгявичюс, передает РЖД Партнер.

"Контракт на внедрение на железнодорожном контрольно-пропускном пункте в Кене рентгеновского оборудования для досмотра поездов заключается с филиалом китайской корпорации Nuctech в Варшаве. Пока договор подписан только литовской стороной", - сказал он.

Стоимость контракта не называется. "Пока документ окончательно не подписан, лучше не говорить о цене", - отметил представитель департамента.

Отмечается, что предварительная стоимость установки в Кене рентгеновского оборудования Nuctech составляет около 4 млн евро. Ожидается, что оно может быть смонтировано и начать работать во втором квартале 2022 года.

Литовская правительственная комиссия, оценивающая договоры, содержание которых может повлиять на интересы национальной безопасности, в августе текущего года не высказала возражений по контракту с китайской корпорацией, хотя в феврале кабмин Литвы заблокировал внедрение разработанной в Китае системы рентгеновского контроля багажа в аэропортах. Тогда некоторые литовские политики утверждали, что китайское оборудование способно собирать данные о багаже авиапассажиров.
АФН
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