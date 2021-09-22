







В ведомстве отмечают, что ежегодные объемы производства картофеля позволяют в полном объеме обеспечить потребности республики. При этом производство картофеля в стране стабилизировано в пределах 1 млн тонн. Так, в 2018 году произведено 975 тыс. тонн клубней, в 2019 году – 1,1 млн тонн, в 2020 году – 914 тыс. тонн, а в 2021 году урожай картофеля ожидается на уровне 2020 года.





Для гарантированного обеспечения населения свежей продукцией в межсезонье ежегодно "осуществляется закладка стабилизационных фондов в объемах, необходимых для бесперебойной торговли".





"Потребность торговых организаций в продовольственном картофеле составляет около 100 тыс. тонн, или 11% от производства в общественном секторе республики. Для сохранности получаемого урожая у производителей имеются картофелехранилища емкостью 775 тыс. тонн", - отметили в ведомстве.





По данным Белстата за январь-июль 2021 года ввезено в Беларусь 17,5 тыс. тонн картофеля или 0,3% от всего производства в республике. Из них для производства чипсов – 2,1 тыс. тонн (12% от всего ввоза). Традиционно на первое полугодие приходятся наибольшие объемы импорта в связи с ввозом молодого картофеля из других стран (Азербайджан, Египет, Северная Македония, Пакистан и др.). Доля Украины в общем объеме составляет 30% (5,3 тыс. тонн). За январь-июль 2021 года в Украину экспортировано из Беларуси 6,8 тыс. тонн картофеля.





С на� �ла массовой уборки картофеля урожая 2021 года (август-сентябрь) в Беларусь ввезено 568 тонн клубней, основное направление использования – промышленная переработка.





На экспорт в январе-июле 2021 г. поставлено картофеля в объеме 99,3 тыс. тонн на $25,8 млн, что в 3,6 раза превышает стоимостной объем импорта.





"На сегодняшний день Беларусь полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии, в том числе и в качественном картофеле, излишки урожая которого поставляются на экспорт", - заявили в министерстве.





Ранее сообщалось о том, что Беларусь начала импорт картофеля из других стран в то время, когда еще продолжается его уборка в хозяйствах страны.